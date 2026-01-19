Consternación y máximo respeto en el minuto de silencio de Algeciras por la tragedia ferroviaria de Adamuz

Algeciras ha mostrado su profunda consternación y el máximo respeto a las víctimas por el terrible accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, que ha conmovido a España. La Casa Consistorial del Ayuntamiento algecireño, en la calle Convento, se ha convertido este lunes a mediodía en el punto de encuentro de representantes políticos y ciudadanos que se han unido durante más de diez minutos de silencio en memoria de quienes se han visto afectados por la tragedia ocurrida en la tarde noche del pasado domingo.

La fría corriente de aire que subía por la calle Trafalgar se topaba con el muro humano de corazones compungidos de decenas de personas que se han sumado en la fachada del Ayuntamiento al minuto de silencio convocado por las autoridades municipales. Muchas personas que, en su trasiego hacia la Plaza Alta, se cruzaban casualmente con el acto, se pararon para integrarse en el solemne momento presidido por el respeto y el recuerdo a quienes han perdido la vida, a quienes luchan en los hospitales por mantenerla, gracias a la encomiable labor de los sanitarios que trabajan sin descanso desde anoche, y a quienes todavía se encuentran en shock tras haber salido de una auténtica pesadilla.

Después de que los inolvidables acordes de guitarra del genio Paco de Lucía rompiesen el prolongado silencio y tras los aplausos de los presentes para poner fin a la concentración, el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, tomó la palabra para expresar las condolencias municipales. "Hemos querido expresar el sentimiento de tristeza y el acompañamiento del pueblo de Algeciras", manifestó. "Lo mismo que toda la sociedad española, estamos todos consternados, apenados y entristecidos, con mucha pena", subrayó Landaluce, quien trasladó a las familias de los fallecidos y a los accidentados "nuestro cariño y nuestro pesar, y nuestro deseo de que pronto se restablezcan".

"El pueblo de Algeciras, al igual que el pueblo español, demuestra su grandeza cuando sufre porque otros sufren", acabó el alcalde.

Representantes de todos los partidos políticos de la ciudad, de la Junta de Andalucía, la Mancomunidad y el Consorcio Provincial de Bomberos, entre otras instituciones, han hecho piña para trasladar unidad, fuerza y condolencias ante el grave accidente de trenes que tiene conmocionado a todo el país.