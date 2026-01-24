El Colegio Tartessos de Algeciras reúne a 200 personas en un emotivo homenaje al legendario Antonio Damas

Cerca de 200 personas llenaron el auditorio Millán Picazo de Algeciras en un emotivo homenaje póstumo a Antonio Damas, director del Colegio Tartessos y artífice de la época dorada del voleibol algecireño.

El auditorio Millán Picazo de Algeciras se convirtió este viernes, 23 de enero, en un hervidero de emociones, recuerdos y aplausos. A las 18:00, casi 200 personas —entre antiguos alumnos y profesores— respondieron a la llamada del II Encuentro del Colegio Tartessos, una cita que trascendió la nostalgia para convertirse en un sentido homenaje póstumo a Antonio Damas, director del centro y entrenador del mítico equipo de voleibol femenino que llevó el nombre de Tartessos a lo más alto.

La convocatoria superó todas las expectativas: aproximadamente 180 exalumnos y cerca de 20 profesores llenaron el recinto para rendir tributo a quien fue mucho más que un educador y técnico deportivo. Antonio Damas forjó una era dorada del voleibol algecireño durante las décadas de los 80 y 90, cuando el Club Voleibol Tartessos —posteriormente rebautizado como Udea Voleibol— rozó la élite nacional.

El acto arrancó con la intervención de una representación de la familia de Damas, que dedicó unas palabras cargadas de emoción al recordar su legado tanto personal como profesional.

Algunas integrantes del legendario equipo de voleibol Tartessos se reencuentran en el auditorio Millán Picazo durante el homenaje a Antonio Damas, el entrenador que les llevó a rozar la Primera división en los años 80 y 90. / E.S.

A continuación, tomaron el protagonismo los verdaderos artífices de aquella gesta deportiva: antiguos miembros del equipo de voleibol que, bajo la batuta de Damas, escribió las páginas más brillantes del deporte algecireño. Aquellas jugadoras que defendieron la camiseta del histórico Tartessos se reencontraron sobre el escenario para revivir los triunfos, las derrotas superadas y, sobre todo, el compañerismo que les unió. Entre anécdotas y risas, recordaron cómo llegaron a disputar el ascenso a Primera división, un sueño que quedó a las puertas por falta de recursos económicos, pero que nunca empañó su orgullo.

El broche final corrió a cargo del profesorado del colegio, que subrayó la huella imborrable que Antonio Damas dejó en generaciones de estudiantes.

Tras el acto institucional, la celebración continuó en un ambiente más distendido. Los organizadores invitaron a todos los asistentes a acercarse a Zona Alta, en el centro comercial Las Palomas, donde se prolongó la fiesta. Allí, un photocall permitió inmortalizar los reencuentros y capturar instantáneas que sellarán para siempre la memoria de una tarde inolvidable.