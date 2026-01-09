El chef José Andrés disfruta de La Estraza, la apuesta gastronómica de María Rebolo en Algeciras

El chef José Andrés demuestra su querencia por la Plaza Neda y por los bares de Algeciras en general. El conocido restaurador asturiano, impulsor de la ONG World Central Kitchen y de negocios como Little Spain en Nueva York, ha visitado recientemente La Estraza, el establecimiento de la céntrica Plaza Neda que regenta María Rebolo.

La Estraza de María ha publicado esta semana una distendida fotografía del encuentro del cocinero con el equipo del negocio. En septiembre, ya había visitado a los "vecinos" del Mesón Las Duelas.

La presencia de José Andrés se vivió en el bar como un acontecimiento cercano y entrañable. Fiel a su estilo, el cocinero se interesó por la esencia del lugar, por la cocina honesta que nace del producto y del saber popular. Entre el murmullo del bar y el ir y venir de los clientes, José Andrés se dejó llevar por los aromas que salían de la cocina y por la conversación distendida con el equipo.

Durante su paso por La Estraza, el chef puso el foco en la importancia del recetario tradicional y en el respeto al producto local, especialmente al pescado y al marisco del Estrecho. La visita terminó con fotos, sonrisas y palabras de agradecimiento mutuo. Para La Estraza, la presencia de José Andrés supuso un reconocimiento al trabajo bien hecho; para el chef, una confirmación más de la grandeza de la gastronomía de la Algeciras con la que guarda estrechos vínculos.