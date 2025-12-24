El chef José Andrés cumple su cita navideña en Algeciras con un aperitivo en el mercado

Hay tradiciones que no necesitan calendario porque se repiten solas, fieles al afecto y a la memoria. Una de ellas es la Navidad de José Andrés en Algeciras. El chef más internacional de la cocina española ha vuelto a cumplir este miércoles, 24 de diciembre, su cita con la ciudad que siente como propia, dejando una estampa ya habitual para muchos algecireños: la de un cocinero universal compartiendo aperitivo, risas y conversación en pleno centro, como uno más.

Nacido en Mieres (Asturias) pero algecireño de adopción desde hace décadas, José Andrés se dejó ver al mediodía en el entorno del mercado Ingeniero Torroja-Sánchez Arcas, acompañado de su mujer. Casado desde hace más de 25 años con la algecireña Patricia Fernández de la Cruz, ‘Tichi’, el matrimonio es padre de tres hijas, Carla, Inés y Lucía.

Un aperitivo con sabor a mercado

La pareja se detuvo a la hora de comer en uno de los templos del producto local: la pescadería Antonio Martín, en la calle Cánovas del Castillo. Allí, José Andrés disfrutó de un aperitivo en una mesa improvisada en el exterior del comercio, rodeado de vecinos, curiosos y amigos. Una imagen sencilla y elocuente que resume su manera de entender la gastronomía: producto, cercanía y comunidad.

José Ramón Andrés Puerta es hoy uno de los cocineros españoles con mayor prestigio internacional. Embajador incansable de la gastronomía española en Estados Unidos, donde dirige varios restaurantes de estilos muy distintos, su trayectoria está jalonada de premios, reconocimientos y una influencia que trasciende los fogones.

Cocina y compromiso

Pero si algo ha convertido a José Andrés en una figura global es su labor humanitaria al frente de World Central Kitchen (WCK), la ONG que fundó para proporcionar comidas en situaciones de emergencia, desde desastres naturales hasta crisis humanitarias en cualquier punto del planeta. Un trabajo que le ha valido, entre otros reconocimientos, la nominación al Premio Nobel de la Paz.

Solo en este 2025, el trabajo de WCK ha sido posible gracias al impulso de las comunidades locales: personas que, incluso mientras afrontaban sus propias dificultades, dieron un paso al frente para cuidar de sus vecinos. Agricultores, restauradores, voluntarios y cocineros comunitarios han ayudado a servir más de 130 millones de comidas en miles de comunidades afectadas por desastres, permitiendo que los equipos llegaran a quienes más lo necesitaban con mayor rapidez que nunca.

Casa Castro, un proyecto que sigue vivo

Y en el horizonte, mirando a Algeciras, sigue asomando Casa Castro. El proyecto anunciado hace ahora un año junto a José Andrés avanza, aunque a un ritmo más pausado del previsto, condicionado por la complejidad de las obras. El local ya está adquirido y el mensaje es claro: paciencia.

El chef José Andrés y Javier Martín se unen para reabrir la histórica Casa Castro en Algeciras / E.S.

Así lo explicaba Javier Martín, actual propietario de la pescadería Antonio Martín, esta mañana a Europa Sur: “A todas las cosas hay que dedicarle tiempo”. La hoja de ruta está definida. Primero, un local nuevo en el mercado. Después, Casa Castro. La idea permanece intacta: devolver a la ciudad un establecimiento emblemático, con solera, donde el producto local y la memoria del barrio se sienten a la mesa.

Cuando llegue ese momento, José Andrés tendrá en Algeciras un lugar donde cocinar, degustar y celebrar el mercado que tanto admira. Un sitio del que la ciudad pueda sentirse orgullosa. Hasta entonces, su presencia en cada Navidad sigue siendo el mejor recordatorio de un vínculo que no entiende de prisas, pero sí de raíces.