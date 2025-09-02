El chef José Andrés se rinde ante los sabores del Mesón Las Duelas de Algeciras

El chef José Andrés se rinde ante los encantos gastronómicos del Mesón Las Duelas de Algeciras y sus brillantes elaboraciones. El conocido restaurador asturiano, impulsor de la ONG World Central Kitchen y de negocios como Little Spain en Nueva York, ha visitado recientemente el señero establecimiento de la céntrica Plaza Neda. José Andrés tiene profundos vínculos familiares con la ciudad a través de su esposa.

El local ha compartido dos simpáticas fotografías de José Andrés con todo el equipo del mesón. Es el propio chef el autor de los selfis que el Mesón Las Duelas ha difundido este martes en sus redes sociales y en la que toda la plantilla luce sonriente.

"Ha sido una experiencia muy bonita poder compartir momentos con un profesional de su talla, aprender y disfrutar de lo que más nos apasiona: la buena cocina y las buenas personas. Esta siempre será tu casa, con las puertas abiertas para cuando quieras volver", ha expresado el equipo que encabeza Alberto Meléndez.

Las Duelas es uno de los restaurantes más conocidos de Algeciras. Desde que abriera en 1988, el éxito de este negocio familiar no ha dejado de crecer, contando desde hace dos años con un nuevo enfoque y un proyecto renovado que conquista el paladar de todos los comensales que a él acuden.

En un primer momento, Las Duelas se instaló en la calle Convento. Allí servían cortes de ibérico, chacinas, ahumados y productos y elaboraciones frías, platos para los que no era necesaria una cocina, acompañados de un buen vino, otra de sus especialidades. El producto nacional era el gran protagonista, al igual que los barriles en los que los comensales disfrutaban de sus tapas, una seña de identidad que también les ha brindado el nombre, puesto que duelas es el nombre de las tablas que forman un barril.

Actualmente, Las Duelas se encuentra en la plaza Neda. Desde hace unos diez años, Alberto Meléndez, hijo de los fundadores del negocio, comenzó a involucrase en el mesón y es el responsable del cambio estético del local que sabe mantener la esencia de la buena gastronomía.