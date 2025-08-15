Del incendio de Tarifa a la franja de Gaza, la ayuda que no cesa

El famoso chef asturiano José Andrés no cesa con las labores humanitarias: hace menos de una semana estaba en Tarifa asistiendo a los agentes de la Guardia Civil, Policia Local, personal del Infoca y vecinos con agua y bocadillos y ahora, en pleno puente de agosto, cuando podría estar descansando, prosigue y acompaña a los trabajadores de su ONG en uno de los puntos más calientes del mundo: la guerra de Israel en Gaza, donde miles de personas se encuentran al borde de la muerte por los bloqueos a la ayuda humanitaria.

"Hoy estoy en Gaza visitando a nuestro equipo de World Central Kitchen. Veo tanta valentía en sus rostros, infundiendo esperanza ante tanto dolor. Nuestras cocinas están cocinando, nuestros fuegos están encendidos... pero debemos hacer más para ayudar a las familias que pasan hambre. WCK está preparado para distribuir hasta un millón de comidas diarias en Gaza si logramos acceder fácilmente a los suministros de alimentos y a rutas seguras", ha compartido en sus redes sociales.

El español ha visitado también las instalaciones de la ONG en Deir al-Balah, Gaza. Desde allí ha abogado por un aumento drástico de la ayuda humanitaria, incluyendo la posibilidad de que WCK sirva un millón de comidas diarias en el territorio gazatí. "Desde octubre de 2023, hemos servido más de 145 millones de comidas, pero se necesita mucho más para llegar a las familias necesitadas", han expresado.

"La visita de José a Gaza hoy nos llenó de esperanza y nos renovó el ánimo. Fue una sorpresa inesperada que nos infundió alegría y energía a todos", ha compartido Shadi, un trabajador de la ONG. "Nos conmueve profundamente su presencia y su cariño. Gracias por estar a nuestro lado en estos días difíciles", han subrayado.

"Desde los kibutz y el festival de música Nova en Israel hasta las calles destrozadas de Gaza, tantas vidas perdidas. Detengamos los bombardeos. Liberemos a los rehenes. Seamos las manos que sanan, las voces que cantan, los corazones que se niegan a odiar. La humanidad aún puede resurgir de sus peores momentos...", ha deseado el chef español.