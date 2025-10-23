Un camión derriba uno de los arcos del histórico acueducto de 1783 de la barriada de El Cobre, en Algeciras

Vídeo: Un camión derriba uno de los arcos del acueducto de El Cobre, en Algeciras

Un camión de mercancías ha destruido este jueves uno de los arcos del acueducto de El Cobre, en Algeciras, al pasar bajo la estructura e impactar con el techo del remolque del vehículo pesado.

El suceso ha tenido lugar a primera hora de la mañana de este jueves, cuando el vehículo se disponía a pasar bajo el popular arco ornamental sin tener en cuenta la altura del gálibo.

La Policía Local se ha desplazado hasta el lugar para reordenar el tráfico y efectuar la primera evaluación de los daños.

El acueducto de los arcos o de Algeciras, conocido por ambos nombres, es una de las construcciones más importantes que se llevaron a cabo en la localidad durante sus dos primeros siglos de existencia como ciudad.

Algeciras logró independizarse de San Roque en 1755, pero no fue hasta unos años después, hasta 1763, cuando se vio obligada a contar con un acueducto para abastecer de agua a la creciente población. Con este aumento, fue necesaria la instalación de fuentes públicas que obtenían su sustento del río de la Miel.

La obra, a cargo del arquitecto Pablo Casaus y el maestro fontanero Florindo, comenzó en 1777 y acabó en 1783, muchos años de espera para un acueducto compuesto de dos tramos: uno situado en la barriada de El Cobre y conocido como "Los Arcos de El Cobre" y otro en la barriada de La Bajadilla del que ya casi no quedan restos.

Algunos libros cuentan que el origen de este acueducto, una de las construcciones civiles más importantes de le época en la ciudad, está en la antigua roma o en la etapa de los árabes en la comarca, aunque realmente fue construido en el siglo XVIII.

El arco en su configuración original. / Google Maps

La estructura está formada por una serie de arcos de medio punto con rosca de ladrillos que descansaban sobre pilares de base cuadrada realizados con sillares de piedra arenisca. Todo ello a una gran altura que permitía trasladar el agua desde el nacimiento de Las Minillas hasta las cinco fuentes repartidas por el municipio y localizadas en la Plaza Alta (dos), una en la Fuente Nueva, otra en la Plaza Baja y otra en la Avenida de la Marina.

En el Museo Municipal de Algeciras se conserva la lápida conmemorativa de la construcción del acueducto en la que puede leerse: “Reynando en España el Señor Don Carlos III, siendo alcalde mayor desta ciudad de Alxeciras el Señor Don Dionisio Montalvo, el 30 de marzo 1783 se construyó esta mina que tiene de longitud DCC y fue principiada en 11 de junio 1777 y costeada por el arbitrio concedido por el Supremo Consejo de Castilla sobre el vino vendido por menor para la conducción de aguas. Fueron diputados los señores Don Francisco de la Peña, Don Jacinto Monge, Don Damian Pereti y Don Joseph de Lima Thesorero”.