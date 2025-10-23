El Ayuntamiento de Algeciras reclamará los costes de la restauración del acueducto de El Cobre derribado por un camión

El Ayuntamiento de Algeciras reclamará todos los costes de la reconstrucción del arco del acueducto de El Cobre que ha resultado destruido este jueves por el golpe de un camión que no respetó la señalización que prohíbe el paso de vehículos pesados por la zona.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha supervisado la marcha de los trabajos de recogida de los restos y retirada del trailer. Desde las 7:30, momento en el que se produjo el accidente, tres dotaciones de la Policía Local acudieron al lugar y comprobaron que el conductor se encontraba en perfectas condiciones para circular y que el camión contaba con seguro en vigor.

Al mismo tiempo han trabajado sobre el terreno técnicos de las delegaciones municipales de Urbanismo y de Cultura, que ya han comenzado a redactar los preceptivos informes que servirán tanto para evaluar y cuantificar los daños provocados, como para establecer los mecanismos de rehabilitación del arco afectado, que sufrió idéntica situación en los años 80.

El camión ha resultado averiado como consecuencia del accidente, por lo que tendrá que ser retirado por otro vehículo. Los escombros derivados del accidente ya han sido retirados, quedando la zona cerrada a la circulación rodada y de personas por razones de seguridad.

Landaluce ha ratificado que el conductor ha intentado pasar con el camión entre los arcos del acueducto “a pesar de estar prohibido puesto que así lo marcan las señales, lo que supone una auténtica irresponsabilidad y una negligencia”. "Se va a restaurar lo antes posible, y este Ayuntamiento va a reclamar por todas las vías los costes que se deriven de esta actuación. Vamos a exigir todas las responsabilidades que se deriven de estos hechos”, subraya el regidor.

El acueducto de los arcos de El Cobre se encuentran catalogados en el Plan General Municipal de Ordenación con el grado 2 de protección, designación que fue refrendada en su día por la Junta de Andalucía.