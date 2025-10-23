Un camión de mercancías ha destruido este jueves uno de los arcos del acueducto de El Cobre, en Algeciras, al pasar bajo la estructura e impactar con el techo del remolque del vehículo pesado.
El suceso ha tenido lugar a primera hora de la mañana, cuando el camión con remolque se disponía a cruzar bajo el popular arco ornamental sin tener en cuenta la altura del gálibo.
1/16
Fotos de los daños en el acueducto de los arcos de El Cobre, en Algeciras
/
VANESSA PÉREZ
2/16
Fotos de los daños en el acueducto de los arcos de El Cobre, en Algeciras
/
VANESSA PÉREZ
3/16
Fotos de los daños en el acueducto de los arcos de El Cobre, en Algeciras
/
VANESSA PÉREZ
4/16
Fotos de los daños en el acueducto de los arcos de El Cobre, en Algeciras
/
VANESSA PÉREZ
5/16
Fotos de los daños en el acueducto de los arcos de El Cobre, en Algeciras
/
VANESSA PÉREZ
6/16
Fotos de los daños en el acueducto de los arcos de El Cobre, en Algeciras
/
VANESSA PÉREZ
7/16
Fotos de los daños en el acueducto de los arcos de El Cobre, en Algeciras
/
VANESSA PÉREZ
8/16
Fotos de los daños en el acueducto de los arcos de El Cobre, en Algeciras
/
VANESSA PÉREZ
9/16
Fotos de los daños en el acueducto de los arcos de El Cobre, en Algeciras
/
VANESSA PÉREZ
10/16
Fotos de los daños en el acueducto de los arcos de El Cobre, en Algeciras
/
VANESSA PÉREZ
11/16
Fotos de los daños en el acueducto de los arcos de El Cobre, en Algeciras
/
VANESSA PÉREZ
12/16
Fotos de los daños en el acueducto de los arcos de El Cobre, en Algeciras
/
VANESSA PÉREZ
13/16
Fotos de los daños en el acueducto de los arcos de El Cobre, en Algeciras
/
VANESSA PÉREZ
14/16
Fotos de los daños en el acueducto de los arcos de El Cobre, en Algeciras
/
VANESSA PÉREZ
15/16
Fotos de los daños en el acueducto de los arcos de El Cobre, en Algeciras
/
VANESSA PÉREZ
16/16
Fotos de los daños en el acueducto de los arcos de El Cobre, en Algeciras
/
VANESSA PÉREZ