Un camión derriba uno de los arcos del histórico acueducto de 1783 de la barriada de El Cobre, en Algeciras

Vanessa Pérez

Algeciras, 23 de octubre 2025 - 11:26

Un camión de mercancías ha destruido este jueves uno de los arcos del acueducto de El Cobre, en Algeciras, al pasar bajo la estructura e impactar con el techo del remolque del vehículo pesado.

El suceso ha tenido lugar a primera hora de la mañana, cuando el camión con remolque se disponía a cruzar bajo el popular arco ornamental sin tener en cuenta la altura del gálibo.

Fotos de los daños en el acueducto de los arcos de El Cobre, en Algeciras
1/16 Fotos de los daños en el acueducto de los arcos de El Cobre, en Algeciras / VANESSA PÉREZ
