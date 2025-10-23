Fotos de los daños en el acueducto de los arcos de El Cobre, en Algeciras

Un camión de mercancías ha destruido este jueves uno de los arcos del acueducto de El Cobre, en Algeciras, al pasar bajo la estructura e impactar con el techo del remolque del vehículo pesado.

El suceso ha tenido lugar a primera hora de la mañana, cuando el camión con remolque se disponía a cruzar bajo el popular arco ornamental sin tener en cuenta la altura del gálibo.