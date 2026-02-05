La borrasca Leonardo provoca el derrumbe parcial de la fachada de un edificio en el centro de Algeciras

El temporal de la borrasca Leonardo ha provocado el derrumbamiento de parte de una pared de un edificio situado en la calle Juan XXIII, en la esquina con Fuerzas Armadas, en el centro de Algeciras.

Como consecuencia del incidente, varios cascotes han quedado esparcidos sobre la calzada, lo que ha obligado a las autoridades a acordonar la zona para garantizar la seguridad de peatones y vehículos. La vía permanece cerrada al paso mientras se evalúan los daños y se procede a la retirada de los restos.

No se han registrado heridos, aunque los servicios de emergencia y técnicos municipales se han desplazado hasta el lugar para inspeccionar el estado del inmueble y descartar nuevos desprendimientos. Se recomienda a los vecinos y conductores evitar la zona y utilizar itinerarios alternativos hasta que finalicen los trabajos de aseguramiento.

En noviembre del pasado 2025 se produjo en un edificio cercano en la plaza de la Mujer (anteriormente llamada Menéndez Tolosa) el desprendimiento de parte de una fachada. Entonces, el vallado afectó no sólo a la parte baja del edificio, sino que se extendió a un tramo amplio de la avenida Blas Infante y la esquina con la Avenida Fuerzas Armadas, hasta el punto de cortar el paso de peatones, incluso desde la acera de enfrente a través del semáforo.