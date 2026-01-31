La borrasca Kristin da la puntilla a la pasarela peatonal del río Pícaro en Algeciras

El puente peatonal sobre el río Pícaro de Algeciras tiene los días contados. No porque vayan a comenzar de manera inminente las obras de construcción de una nueva pasarela -proyecto que prevé ejecutar el Ayuntamiento, aunque sin fecha de inicio- sino porque los temporales del invierno están acabando de desvencijar la estructura que se mantiene a duras penas anclada a los pilotes en los márgenes del cauce.

La borrasca Kristin, con ráfagas de viento que en la ciudad llegaron a la categoría de huracán de tipo 1, con 123,1 km/h medidos por la UCA en la mañana del miércoles 28, más el incremento del caudal del río que desemboca en la playa de Getares han agravado el ya de por sí precario estado de la estructura hasta el punto de presentar grave riesgo de colapso.

La pasarela permanece cerrada desde el 20 de marzo de 2025 tras los graves daños sufridos durante los episodios de lluvias del invierno anterior. La estructura, con más de 25 años de antigüedad y un mantenimiento limitado, llegó a desplazarse varios centímetros en apenas una semana, obligando al Ayuntamiento a clausurar el paso de forma inmediata. Desde entonces, el desplazamiento y la torsión de la estructura se ha agravado por días.

El Ayuntamiento adjudicó en noviembre un contrato de 224.000 euros, dividido en tres lotes, para acometer actuaciones urgentes destinadas a evitar el colapso de la pasarela. Aquella intervención contemplaba el recalce de la cimentación, la sustitución parcial de la estructura metálica y la coordinación de seguridad y salud, como paso previo a la recuperación del tránsito peatonal. Sin embargo, la persistencia de los movimientos detectados recientemente ha llevado a los técnicos municipales a reconsiderar la actuación, de manera que el puente va a ser sustituido por completo.

La concejal portavoz del PSOE, Rocío Arrabal, preguntó en la sesión de Pleno del viernes 30 por este cambio, por si requería de un nuevo concurso o si se podría adaptar el contrato ya adjudicado a un fin distinto al originalmente licitado. No obtuvo respuesta al tratarse de una pregunta formulada en el apartado final del pleno y al que el gobierno local puede contestar por escrito o bien en la próxima sesión.

El cierre del puente mantiene prácticamente incomunicadas a unas 200 familias de la urbanización Los Camarotes de Getares, que perdieron su conexión peatonal directa con la calle Orión y el parque fluvial del Pícaro. En junio se instaló una pasarela provisional de madera en la antigua vía pecuaria Colada de la Torre, pero la solución resultó insuficiente por su falta de accesibilidad, y fue retirada en octubre ante el riesgo de que no resistiera la posible crecida del río ante episodios de lluvia intensa como los de estos días.