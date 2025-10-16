La Audiencia Nacional mantiene en prisión a tres implicados en la Operación Hades, el caso del narcotúnel entre Ceuta y Marruecos

Agentes de la Guardia Civil inspeccionan a fondo el polígono del Tarajal, en Ceuta, donde se descubrió en narcotúnel.

La Audiencia Nacional ha rechazado los recursos presentados por las defensas de tres de los investigados encarcelados por su presunta implicación en la Operación Hades, la macrocausa contra el tráfico de hachís que destapó la existencia de un narcotúnel entre Ceuta y Marruecos. Según informa este miércoles El Faro de Ceuta, el tribunal considera que existen “graves indicios” de participación de los acusados en una organización criminal jerarquizada, con ramificaciones internacionales y capacidad para mover grandes cantidades de droga a través de camiones y estructuras subterráneas.

La operación, desarrollada por la Guardia Civil, sacó a la luz una red con tentáculos en Ceuta y Algeciras, donde los agentes hallaron compartimentos ocultos y sistemas logísticos destinados a eludir los controles fronterizos. Los investigadores sostienen que el grupo contaba incluso con contactos dentro del aparato institucional ceutí, lo que le habría permitido actuar con un alto grado de impunidad.

Un guardia civil entre los encarcelados

Uno de los recursos desestimados correspondía a la defensa de un guardia civil que permanece en prisión desde comienzos de año. Su abogado argumentó que no existen pruebas directas que lo incriminen ni intervenciones telefónicas, grabaciones o mensajes que lo relacionen con los hechos. “No hay indicios objetivos, directos ni sólidos que acrediten su participación”, alegó, denunciando además el deterioro de la salud del agente, que padece hipotiroidismo.

Sin embargo, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal mantiene la medida de prisión provisional al estimar que persiste riesgo de fuga, al tratarse de un supuesto integrante de una organización con ramificaciones internacionales. El tribunal considera que los vínculos personales, familiares y laborales del acusado no bastan para neutralizar ese peligro.

En su auto, la Audiencia recuerda que sobre el agente pesan “graves indicios de posible participación” en delitos de tráfico de drogas y cohecho, con penas que podrían alcanzar hasta diez años de cárcel. “Existen claros indicios de participación del apelante en dicha operación de narcotráfico, en calidad de integrante de la trama presuntamente delictiva desarticulada”, señala el documento judicial.

La logística del tráfico

Otro de los encarcelados, cuya petición de libertad también ha sido rechazada, habría asumido un papel central en la logística de la red, planificando y coordinando el traslado del hachís desde Marruecos hacia la Península a través del Puerto de Algeciras. La Audiencia sostiene que desempeñaba funciones “fundamentales e indispensables” dentro del grupo, encargándose de la dirección, planificación y supervisión de los envíos ilícitos.

Según el Ministerio Fiscal, el acusado habría sido el responsable de resolver los problemas operativos de la red y garantizar el éxito de las operaciones. Su papel, por tanto, se considera clave para el funcionamiento de una estructura que actuaba como una empresa criminal organizada.

El hallazgo del narcotúnel

La Operación Hades dio un salto de magnitud cuando los agentes descubrieron una galería subterránea que conectaba el territorio ceutí con Marruecos. El túnel, situado a unos 12 metros de profundidad, partía desde una nave utilizada como almacén de droga y se adentraba bajo la frontera, permitiendo el paso de grandes cargamentos de hachís sin control aduanero.

El hallazgo, que provocó conmoción en Ceuta y en los cuerpos de seguridad, llevó a intensificar la investigación sobre las infraestructuras clandestinas del narcotráfico en el Estrecho. Los investigadores sospechan que el sistema estaba diseñado para operar de forma continuada, con apoyo de personal especializado y recursos logísticos difíciles de montar sin colaboración local.

Relacionado Así es el túnel que usaban los narcos para pasar hachís de Marruecos a Ceuta

Una red de alto nivel

Los autos de la Audiencia Nacional subrayan que la instrucción del caso continúa y que el grado de implicación de los investigados se irá consolidando a medida que avancen las pesquisas. Todo apunta a una red sofisticada, con ramificaciones en Algeciras, Ceuta y Marruecos, que combinaba corrupción institucional, transporte encubierto y logística subterránea para mover droga a gran escala.

Relacionado La Guardia Civil descubrió el narcotúnel entre Ceuta y Marruecos tras la confesión de un colaborador de los narcos

Uno de los presuntos cabecillas de la trama, hermano del político y funcionario de prisiones Mohamed Ali Duas, fue puesto en libertad bajo fianza hace unas semanas. Sin embargo, el tribunal ha rechazado extender ese criterio al resto de los encarcelados, para quienes considera plenamente justificada la prisión preventiva.

La Operación Hades, bautizada así en alusión al dios griego del inframundo, ha destapado una de las redes de narcotráfico más complejas y estructuradas del Estrecho, una maquinaria delictiva capaz de cruzar fronteras y excavar túneles para mantener vivo el flujo del hachís entre Marruecos y Europa.