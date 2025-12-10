Ángeles Férriz (PSOE): "Moreno debe apartar inmediatamente a José Ignacio Landaluce de esa Alcaldía del terror"

La portavoz adjunta del PSOE en el Parlamento de Andalucía, Ángeles Férriz, ha instado al presidente de la Junta de Andalucía y del PP regional, Juanma Moreno, a "apartar inmediatamente" a José Ignacio Landaluce "de esa Alcaldía del terror para las mujeres en la que ha convertido la de Algeciras".

Así se ha pronunciado tras la denuncia del PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por supuestos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual cometidos por la primera autoridad municipal. Landaluce ha dejado sus cargos orgánicos en el PP y ha pedido la suspensión temporal de la militancia, pero se mantiene -de momento- como alcalde y senador.

"Si al Partido Popular y al señor Moreno Bonilla le indignan tanto los acosadores en el partido de enfrente, los suyos le indignarán igual, ¿no?, y le indignará lo mismo un señor que sale del cuarto de baño bajándose la bragueta que otro señor que coge la mano de una señora y se la pone en la bragueta, ¿o no?", ha comentando Férriz, en alusión al alcalde de la ciudad, del que ha señalado que hay mujeres que "están diciendo que les han tocado el culo delante de la gente, o que el alcalde les ha metido mano por debajo de la mesa".

Férriz ha subrayado que, en los recientes casos de acoso que afectan al Partido Socialista, "se conoce el procedimiento seguido por el PSOE, con sus aciertos y sus errores", pero se ha preguntado "cuál es el proceso y las medidas que toma el Partido Popular con los acosadores" de su partido, y si el PP tiene un protocolo de acoso. "Se debería conocer la verdad en todos los casos y no utilizar el cinismo que se gastan algunos", ha argumentado, a la par que ha defendido que el PSOE ha asumido sus errores ante supuestos casos de acoso sexual en el seno de su organización.