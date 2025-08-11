El alcalde de Algeciras critica la opacidad del acuerdo sobre Gibraltar y duda de la reunión de Sánchez con Starmer en Londres

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha expresado este lunes “las dudas que nos asaltan tras conocer el anuncio de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajará el próximo 3 de septiembre a Londres para reunirse con el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, para continuar hablando sobre Gibraltar”. El primer edil algecireño ha considerado que “mucho nos tememos que Sánchez se desplazará hasta la capital británica para continuar vendiendo humo, porque a la fecha en la que nos encontramos eso es lo único que hay entorno al acuerdo: desconocimiento e incertidumbre”.

“¿Acaso el presidente español lo único que busca es ganar el tiempo e intentar firmar algo que ya debería estar ratificado, y de lo que sabemos más bien poco en el Campo de Gibraltar”, se ha preguntado la primera autoridad municipal.

“Mucho nos tememos que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación quiere seguir jugando al despiste con el acuerdo sobre Gibraltar, una medida vital para el presente y el futuro de nuestra comarca y de la que pocos detalles se conocen hasta ahora. Ojalá que este velo de oscuridad que sigue tapando el resultado final de la negociación se retire cuanto antes y los campogibraltareños podamos saber, de una vez por todas, qué se ha acordado, cuándo entrará en vigor, y lo que es más importante, cómo nos va a afectar. Lo único que sabemos es que en Gibraltar están muy contentos porque tendrán todo lo que significa la Unión Europea sin estar en ella, mientras que nuestra comarca no ha conseguido nada”, ha indicado Landaluce.

Landaluce ha añadido que se trata de una situación absolutamente anómala desde su nacimiento. "Como ha referido en sus informaciones el periodista Teófilo Morón -colaborador de Europa Sur-, la delegación española que participó en el año 1713 en la negociación del Tratado de Utrecht fue retenida por la otra parte, y ahora, en 2025, cuando se vuelto a negociar sobre la colonia británica el Campo de Gibraltar no ha tenido voz ni presencia, pero en este caso no ha sido retenido por otro país, sino por nuestro propio Gobierno. Tanto hace 312 años como ahora, todo lo que rodea al peñón sigue estando sumido en el oscurantismo”.

Condecoraciones de Exteriores

Landaluce, en su condición de senador por la provincia de Cádiz, ha registrado en el Senado una serie de preguntas relativas a la concesión, por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de la Encomienda de Isabel la Católica a los altos cargos de este departamento encargados de negociar el acuerdo sobre Gibraltar.

Landaluce reclamará en la Cámara Alta “información sobre unos hechos de los que hemos tenido conocimiento, a través de los medios de comunicación, ya que ni el Ministerio, ni su titular, el ministro José Manuel Albares, han informado de ningún detalle al respecto, refrendando así la realidad de que mucho de lo que rodea al acuerdo sobre Gibraltar sigue estando sumido en el más profundo de los oscurantismos”, así como el informe detallado del procedimiento seguido por el Ministerio.

“Por eso queremos saber cuáles han sido los criterios para conceder esta condecoración al secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales; al secretario de Estado para la Unión Europea; al director del Gabinete del ministro; al director general de Política Exterior y Seguridad; al secretario general para la Unión Europea y al embajador representante permanente ante la UE”, incide el alcalde de Algeciras.

Relacionado Exteriores condecora sin publicidad a los altos cargos que negociaron el acuerdo de Gibraltar

“Nos sorprende sobremanera la rapidez con la que ha sido concedida e impuesta esta condecoración, en privado y sin publicidad, máxime cuando aún, a estas alturas del año, no conocemos el contenido completo del acuerdo, ni cómo va a ser aplicado, ni la fecha en la que está previsto que entre en vigor, ni el reglamento que lo va a regular, y esas sí que son cuestiones que preocupan a los casi trescientos mil españoles que vivimos en el Campo de Gibraltar”, subraya Landaluce.

Además, pregunta en las cuestiones que han sido presentadas ante el Registro de la Cámara Alta si en casos anteriores de la concesión de la Encomienda de Isabel la Católica “se han seguido los mismos criterios de opacidad y falta de transparencia cuando se habla de premiar aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil, realizados por españoles y extranjeros, que redunden en beneficio de la Nación o que contribuyan, de modo relevante, a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la Nación Española con el resto de la Comunidad Internacional, y si no ha sido así, que nos expliquen cuáles son los protocolos adoptados”.