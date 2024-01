El Tribunal Supremo dirimirá la nulidad de la reforma del Llano Amarillo de Algeciras tras el recurso de casación del Ayuntamiento

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha admitido el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Algeciras contra la sentencia que declaró nulo de pleno derecho el estudio de detalle para llevar a cabo el conjunto de obras previstas, en ejecución y desarrolladas en el Llano Amarillo en el marco del proyecto del Lago Marítimo. El fallo del alto tribunal andaluz es consecuencia de la demanda presentada por un particular.

“Los abogados del Estado, los abogados de la Universidad de Cádiz y los abogados de este Ayuntamiento han visto motivos suficientes para poder recurrir en casación la sentencia, siendo aceptado por el propio TSJA para que sea el Tribunal Supremo quien se pronuncie al respecto”, ha explicado la teniente de alcalde delegada de Urbanismo, Yéssica Rodríguez, quien ha presidido la Gerencia de Urbanismo en la que se ha dado cuenta de la sentencia y el posterior escrito de preparación de recurso de casación presentado por el Ayuntamiento.

“Las obras municipales de reurbanización del Llano Amarillo se ajustan a la legalidad, por lo que continúan avanzando a buen ritmo, para cara a dotar este espacio de una amplia zona verde, un paseo, un anfiteatro al aire libre, un parque infantil, un parque canino y otros equipamientos deportivos y de esparcimiento, junto con la renovación de toda la red de pluviales, la sustitución de la red de alumbrado, por una más moderna, y la instalación de un sistema de drenaje y riego automático para la vegetación”, ha detallado Rodríguez.

En noviembre, la Sala de lo Contencioso Administrativo puso en cuestión los pasos dados por el Consistorio en materia urbanística para iniciar en el citado espacio proyectos del propio Ayuntamiento, la Universidad de Cádiz y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBA). El TSJA considera que la figura del estudio de detalle –aprobado por el Ayuntamiento y promovido por el Puerto– no se ajusta a la legalidad vigente y que, en su lugar y de acuerdo al PGOU, es necesaria la redacción de un plan especial por parte del Puerto de Algeciras para la ordenación completa de dicha zona.

También la APBA anunció que recurriría el fallo ante el Tribunal Supremo. Desde la óptica de la APBA, la sentencia se centra básicamente en uno de los diversos aspectos contenidos en el recurso interpuesto contra la aprobación definitiva del estudio de detalle, en concreto, los posibles usos de la zona de servicio portuario, según explicó la institución portuaria en una nota de prensa.

“Es impensable que alguien pueda oponerse al proyecto más importante que está teniendo Algeciras, a la investigación científica, a la innovación, al espacio para el encuentro de los algecireños, a la recuperación ambiental de nuestro litoral”, sostuvo una nota de prensa municipal.

El estudio de detalle anulado define las alineaciones de una parcela de 43.264 metros cuadrados y las rasantes del vial de acceso principal desde la Avenida Virgen del Carmen, así como del carril bici y de las zonas de esparcimiento ciudadano incluidas en ese ámbito de actuación. Además, establece los parámetros de las edificaciones previstas.

En diciembre de 2020, la Gerencia Municipal de Urbanismo aprobó de manera definitiva el estudio y después recibió el visto bueno del Pleno con el voto en contra del PSOE. Los socialistas alegaron que el documento no tenía "cobertura legal". El estudio que llevó el PP al pleno municipal innova una función que no le reconoce la legalidad urbanística y que correspondía hacer mediante otros instrumentos, según los socialistas. "Queremos garantías jurídicas de lo que se pretende hacer, y esas garantías no las da un estudio de detalle”, afirmó el viceportavoz municipal socialista en aquel entonces, Fernando Silva.

San José Artesano

Durante la Gerencia de Urbanismo, Yéssica Rodríguez ha informado sobre la delimitación del entorno residencial de rehabilitación programada en San José Artesano, que pasará por Pleno para su aprobación. Se trata, según dijo, de "un paso más para que, unas 250 viviendas, se beneficien de esta subvención de más de 6’4 millones de euros, financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para la rehabilitación de estos edificios en materia de Eficiencia Energética y Accesibilidad”.

“También se está estudiando la reurbanización de otro vial de San José Artesano, la avenida Francia, con la que se pretende continuar el plan de renovación integral que se está llevando a cabo en este barrio”, concluyó.