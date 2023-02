Sindicatos y ciudadanos claman por la saturación de la Atención Primaria en el Campo de Gibraltar

CCOO, UGT y CSIF, arropados por numerosos ciudadanos, han protagonizado este jueves una jornada de protesta ante el centro sanitario Menéndez Tolosa de Algeciras para reclamar una mejora de los servicios de Atención Primaria en el Campo de Gibraltar.

Estos sindicatos reivindican medidas urgentes que pongan freno a la alarmante situación que padecen los ambulatorios de la comarca y sus médicos de familia. Entre ellas, incrementar el presupuesto, mejorar las retribuciones, aumentar la plantilla, incorporar nuevos profesionales, reducir los pacientes por consulta y reforzar el personal administrativo.

A nivel político, en la manifestación comarcal han estado presentes el presidente de la Diputación de Cádiz y alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix; la secretaria general del PSOE de Algeciras y parlamentaria andaluza, Rocío Arrabal, junto a otros miembros de su formación; el presidente de la Mancomunidad de Municipios de Campo de Gibraltar, Juan Lozano, y la diputada de Izquierda Unida y portavoz parlamentaria de Por Andalucía, Inmaculada Nieto.

Barra libre

En la concentración se encuentra un médico interno residente (MIR) en el Campo de Gibraltar que prefiere no dar su nombre para no meterse en problemas. "Es mi último año, en mayo acabo la residencia y aspiro a que el SAS me haga un contrato en verano. Si me identifico, mañana tengo doce llamadas desde arriba con toques de atención", explica.

"Nuestra promoción ha sido un desastre", continúa. "Somos más residentes que especialistas adjuntos para enseñarnos y nos han hecho pasar consulta sin terminar nuestra formación, algo que es ilegal. En definitiva, nos han utilizado para tapar huecos, y más desde la pandemia". Cuenta que, de los 18 residentes que forman parte de su promoción entre las dos áreas sanitarias del Campo de Gibraltar, sólo uno o dos se quedará en Atención Primaria. El resto, cambiará de especialidad o se irá a urgencias hospitalarias.

"Yo, habitualmente, tengo citados 35 pacientes al día. Y, el resto, vía Urgencias, es barra libre. El que llega, espera y tiene que ser atendido. Al final, paso consulta a 60 personas de forma diaria y nunca sé cuándo podré terminar mi jornada", denuncia este joven de 29 años. Tiene claro que, al finalizar su formación, él también se dedicará exclusivamente a Urgencias. "El sueldo es un 40% mayor que dedicándome a la Atención Primaria y trabajo menos horas".

Detalla que, actualmente, un médico de familia gana unos 2.400 euros mensualmente y que, en Urgencias y haciendo guardias, los honorarios rozan los 3.000 euros trabajando unos 8 o 9 días al mes. "¿Cómo le explico a mi novia que me quedo con la opción donde me pagan menos y trabajo más?", comenta con practicidad.

Una semana de espera

Cuestionado por las recientes declaraciones de la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Catalina García, de que un paciente tiene que esperar una media de 2,61 días para ser atendido en atención primaria, este residente responde que es completamente falso. "La media de espera en el Campo de Gibraltar roza la semana. Es decir, tú te metes en la web del SAS y, hasta dentro de siete días, no puedes coger cita con tu médico", declara.

"Es por eso que los pacientes están cogiendo como norma pedir cita directamente por Urgencias, lo que, a su vez, está colapsando esta vía", prosigue. Por otro lado, con esos tiempos de espera tan dilatados, argumenta este médico de familia que no puede atender a sus pacientes de forma recurrente, con un programa de citas, algo especialmente grave en los casos de enfermos con patologías crónicas.

Lamenta también la falta de "humanidad" que acarrea esta saturación de la Atención Primaria. "Si me encuentro con un paciente al que, por ejemplo, le detecto que sufre un cáncer de colon, el tiempo de la consulta no puede reducirse a diez minutos" y explica que un centro de salud no es la cola de la carnicería. "Ciertos enfermos requieren tiempo, algo que, con este volumen de trabajo, no tenemos".

Por una sanidad pública y digna

En sus proclamas frente al Menéndez Tolosa, los sindicatos protestan también por la privatización de la Sanidad. En una de las pancartas se lee: "Por una sanidad pública y digna". La Junta baraja la entrada de la sanidad privada en la Atención Primaria a través de conciertos y convenios con empresas del sector de la Salud.

"Espero que sólo sea un órdago", responde el médico residente. "Piensa que, con mi sueldo y volumen de trabajo, cada paciente atendido por mí le sale a la Junta por 50 céntimos, aproximadamente. En cambio, según el documento oficial que circula por ahí, en la privada, la Junta estaría dispuesta a pagar 65 euros por consulta" y agrega que esto generaría una doble vara de medir que provocaría un brutal trasvase de médicos de la pública a la privada.

"La Junta ya ha coqueteado con esas cuestiones anteriormente en el Campo de Gibraltar. El hospital Punta Europa, por ejemplo, no tiene capacidad para atender las consultas de radiología, por eso, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tiene un convenio con HT Dadisa, un centro de radiodiagnóstico privado, pero esto nunca se había planteado para la Atención Privada", detalla este residente quien, antes de macharse de la concentración, declara entristecido: "Me gusta mucho la Atención Primaria, pero, sintiéndolo mucho, me voy a Urgencias hospitalarias en cuanto acabe". Y se pierde entre los paseantes que suben por Blas Infante.