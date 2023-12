Rocío Arrabal: "En Algeciras, Landaluce vende y Pedro Sánchez paga"

“Llevamos cinco años sufriendo en Andalucía un Gobierno basado en ‘Juanma lo haría’ que realmente quiere decir ‘Juanma invita y Pedro lo paga’, y eso es lo que estamos padeciendo también en Algeciras, donde Landaluce lo vende y Pedro lo paga. El más claro ejemplo lo tenemos en el anuncio del nuevo centro de salud de la Bajadilla”. Así de rotunda se ha mostrado este lunes la secretaria general del PSOE de Algeciras y portavoz municipal, Rocío Arrabal quien, en su calidad de diputada andaluza, ha dado a conocer las enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista va a someter a debate y que se centran, también en el Campo de Gibraltar, en cuatro bloques fundamentales: sanidad, educación, empleo e infraestructuras.

En una rueda de prensa junto con el secretario de Organización de la agrupación algecireña y viceportavoz municipal, Fran Fernández, Arrabal ha insistido en que los actuales Presupuestos autonómicos no cumplen con las necesidades más imperiosas de los ciudadanos, que están provocando movilizaciones en toda Andalucía, y entre las que se encuentran el refuerzo de la Sanidad Pública, la reducción de las escandalosas listas de espera, tanto en atención primaria como para especialistas e intervenciones quirúrgicas, y el también necesario refuerzo de la Educación Pública.

En materia educativa, entre las enmiendas defendidas por el Grupo Socialista Arrabal ha destacado una de 32 millones de euros dirigida a la subrogación del personal de apoyo a los alumnos con necesidades especiales (PTIS), que llevan más de dos semanas en huelga en defensa de sus derechos laborales, y también la que pide la actualización del censo de los niños y niñas que necesitan de Atención Temprana, así como más dinero para becas y para la investigación universitaria, concretamente, una partida de 84 millones de euros que permita, por ejemplo, que se puedan abrir líneas de investigación sobre las enfermedades raras que aquejan a no pocos menores, como es el caso de Gabriela (enfermedad de Huppke Brendel) y Roberto (síndrome de Capos) en Algeciras.

Asimismo, Arrabal ha incidido en la necesidad de que las cuentas autonómicas incluyanpartidas concretas para el arreglo definitivo de la cubierta del colegio Parque del Estrecho, valorado en 500.000 euros, y para el tan prometido nuevo edificio del Conservatorio Paco de Lucía, que sigue siendo, después de 5 años de Gobierno del PP en la Junta, “uno de los grandes olvidados” a la hora del diseño del presupuesto.

En materia de Sanidad, desde el Grupo Socialista se insiste en la necesidad que se pongan en marcha planes de choque que permitan, con contrataciones, reducir las listas de espera, y, en el caso concreto de nuestra comarca, “incentivos que permitan cubrir plazas en la que sigue siendo una Zona de Difícil Cobertura”, así como partidas concretas los centros de salud de Pelayo, El Cobre, el Saladillo y San José Artesano. Planes de choque también en materia de Empleo, con una partida de 40 millones de euros y uno específico para Empleo Joven, valorado en 100 millones; un incremento de la Patrica que recoja la realidad poblacional de municipios como Algeciras, una solución para la rehabilitación de la residencia de mayores de San José Artesano, actualmente paralizada, y más personal tanto en la valoración de la discapacidad como en la dependencia, son otras de las enmiendas que se van a llevar al pleno del Parlamento andaluz y que Arrabal ha confiado en que cuenten “con el apoyo de la parlamentaria algecireña del PP, Pilar Pintor”.

Día de la Bandera de Andalucía

Durante su intervención, Arrabal ha lamentado también la “manipulación” que desde el PP se está intentando hacer del 4 de Diciembre, desde 2022 llamado por el PP, mediante decreto, el “día de la bandera”, cuando “lo que se conmemora este día que el pueblo andaluz se echó a la calle en 1977 para pedir un Estatuto de Autonomía para Andalucía en una manifestación respaldada por más de 2 millones de personas entre las que, por cierto, no estaban los políticos del PP, por mucho que ahora se empeñen en intentar reescribir la Historia”.

“Andaluz, éste no es tu referéndum… Ésa era la consigna de la derecha, que ahora intentando reescribir malintencionadamente la historia, pero nosotros no vamos a secundar al aparato propagandístico del PP… Al contrario, recordamos que la derecha estaba en contra de que nuestra tierra tuviera un Estatuto de Autonomía, pero lo conseguimos, y recordamos también que el Día de Andalucía se celebra el 28 de febrero, porque fue ese día, en 1980, cuando conseguimos celebrar el referéndum y alcanzar un autogobierno de máximo nivel, y es ese día cuando los andaluces celebramos nuestra autonomía, nuestro himno, nuestra bandera, y nuestro escudo”, ha añadido Arrabal, explicando así ante los periodistas por qué no se habíaparticipado en la “farsa” de esta mañana.

Bajada del paro

Por su parte, Fran Fernández ha destacado durante su intervención los últimos anuncios realizados por el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de infraestructuras, así como la bajada de los índices de desempleo, “la más importante en un mes de noviembre de los últimos 16 años”, y ha lamentado que “ni José Ignacio Landaluce ni sus compañeros del gobierno municipal sean capaces de alegrarse ni de aplaudir estas inversiones”.

Fernández ha recordado que haces sólo unos días se daba a conocer que el Ministerio de Transporte licitaba el estudio informativo para la creación de la variante exterior del arco de la bahía, un primer paso para solucionar los problemas de saturación de tráfico en la autovía, dentro de una obra que tendrá un valor de 140 millones de euros. “¿Han visto ustedes a algún concejal del PP o al propio alcalde de Algeciras aplaudiendo esta iniciativa? No, ¿verdad? porque esa mejora para Algeciras viene de la mano del Partido Socialista, y ya no les interesa, como tampoco les interesa hablar de otro anuncio del Ministerio, que hace unos días también licitó por 3,1 millones de euros la redacción del proyecto para aumentar a tres carriles la autovía desde el km 108 al 114 en tres sectores”, ha advertido Fernández.

En lo que respecta al proyecto de la línea férrea Algeciras-Bobadilla, que el PP utilizar una y otra vez para atacar al Gobierno de España, también en el pleno del 24 de noviembre, pese a las últimas e importantes inversiones anunciadas, Fernández ha destacado que “ayer mismo, ADIF anunció una nueva adjudicación por 11 millones de euros para la instalación de nuevas traviesas aptas para la implantación del tercer carril de ferrocarril y para el ancho ibérico… Con unas inversiones movilizadas ya que llegan a los 331 millones de euros y con la electrificación de la vía cada vez más cerca, pese a las trabas que desde la Junta de Andalucía se han puesto para los estudios de impacto ambientales… ¿Han oído ustedes esta mañana al alcalde de Algeciras en la radio aplaudiendo esta inversión? Pues no, tampoco, porque no les interesaeste tema tampoco si no les sirve para atacar al PSOE y a Pedro Sánchez”.

El viceportavoz socialista ha reprochado al PP que sólo les interese el dinero que viene del Gobierno de España, como pasaba con la Diputación cuando la gobernaba el PSOE, y que sí aceptan, por dos motivos: “Por la situación de quiebra del Ayuntamiento, porque si no fuera por las actuaciones supramunicipales, Algeciras estaría sumida en una crisis de infraestructuras galopante, y por intentar engañar a los ciudadanos, haciéndoles creer que son inversiones únicamente del Ayuntamiento, como ya hicieron en campaña electoral y como siguen haciendo, ocultando los carteles homologados que deberían estar en todos y cada uno de los proyectos que hay en Algeciras”.

"Las obras de San Isidro, San José Artesano, Capitán Ontañón, los nuevos autobuses, incluso la calle Hortensia (que finalmente paga la Diputación Provincial de Cádiz, como propuso el PSOE hace ya un año), las papeleras, los próximos contenedores de basura, los camiones de recogida de residuos y las barredoras de Algesa… todo viene gracias a fondos procedentes de la Unión Europea, que el PSOE luchó y reclamó en Europa céntimo a céntimo, y en los que el Partido Popular nunca creyó, intentando torpedearlos en un ejemplo más de deslealtad institucional”, ha recordado también el viceportavoz socialista, añadiendo que, mientras tanto, “el Ayuntamiento aún les debe la subida salarial del tres por ciento desde hace ya un año a los trabajadores y trabajadoras de la empresa municipal Algesa”.