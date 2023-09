Alumnos y padres del colegio Parque del Estrecho de Algeciras denuncian que el techo del comedor está en ruinas

Estudiantes y familiares del Parque del Estrecho, un colegio público de educación infantil, primaria y FP ubicado en calle Minerva de Algeciras, a la entrada de Getares, denuncian el estado ruinoso del techo que cubre el comedor y el gimnasio del centro.

En un comunicado enviado a Europa Sur, los padres avisan sobre la situación de riesgo en la que se encuentran los alumnos y trabajadores de este colegio.

"En un par de años, el estado de la cubierta del techo del comedor y del gimnasio ha ido empeorando considerablemente. Con las lluvias se producen filtraciones de agua, que ya son generalizadas, imposibles de recoger con cubos. Como consecuencia de dichas filtraciones, los alumnos no pueden hacer uso del gimnasio. Y el servicio de comedor se hace imposible, se producen cortes de luz por saltos en el cuadro eléctrico, con el peligro que ello conlleva y sin que sea posible calentar la comida", explican estos familiares.

El pasado invierno, añaden, ante el peligro que conllevaba el funcionamiento del comedor, el colegio planteó la posibilidad de suspender este servicio, "pero ante las numerosas protestas de las familias, desde el Ayuntamiento se propuso que continuara: la comida se calentaba en otro colegio y los alumnos almorzaban en el pasillo", continúa el comunicado.

Han finalizado las vacaciones escolares y, según estos padres, el tejado sigue sin arreglarse. "La Junta de Andalucía no se hace responsable de la reparación, alegando que el mantenimiento de los centros docentes corresponde al Ayuntamiento, y el Ayuntamiento no hace la reparación por considerar que no es una cuestión de mantenimiento sino de reparación, lo que corresponde a la Junta", expone el escrito.

"Por resultar infructuosas las múltiples comunicaciones y actuaciones oficiales realizadas por parte de la Directiva del centro y del AMPA, hacemos este comunicado como último recurso, para que se lleve a cabo el arreglo de la cubierta, cada año más deteriorada, antes de que ocurra cualquier accidente por desprendimiento de la misma o incendio por la humedad en el cuadro eléctrico y, en última instancia, para que los alumnos pueden dar uso a todas la instalaciones", concluyen las familias del Parque del Estrecho.

Un hecho "inaudito" para el PSOE

“Por mucho que los dirigentes del PP se empeñen en vender que el curso escolar 2023-24 ha empezado en Algeciras sin incidencias y con todos los colegios en condiciones óptimas, la realidad demuestra que no es así”, ha advertido este martes Rocío Arrabal, secretaria general del PSOE algecireño y portavoz en la Corporación municipal.

“Según nos trasladan estas familias, cada vez que llueve hay que poner unos veinte cubos en el gimnasio para recoger agua, y en el comedor igual, además de que salta el cuadro eléctrico y no se puede calentar la comida”, advierte Arrabal, que considera “inaudito” que haya pasado todo un curso desde que en otoño de 2022 se dio parte de esta situación y no se haya hecho nada.

En cuanto al resto de “incidencias”, el PSOE ha tomado nota también de las quejas de madres y padres del colegio San Bernardo, donde este martes no ha podido empezar el servicio de comedor, al no haber terminado unas obras, así como del malestar generado por el mal estado en los accesos a colegios como Los Alcornocales, Los Salesianos y el Huerta de la Cruz, por una “mala planificación” en trabajos que ya tenían que estar terminados.

Por otra parte, también en su calidad de parlamentaria andaluza, Arrabal ha lamentado que este martes comiencen a prestarse los servicios complementarios en los centros educativos con una subida de precios que ya ha sido denunciada desde las propias AMPAS.