La Junta garantiza la continuidad del comedor del colegio Parque del Estrecho tras revisar la instalación eléctrica

La Junta de Andalucía ha dado este miércoles por garantizada la continuidad del servicio de comedor en el colegio Parque del Estrecho de Algeciras después de que se haya efectuado una inspección y reparación de la instalación eléctrica afectada por goteras.

La dirección del centro había anunciado la suspensión del servicio desde este jueves 15 en una circular a la que tuvo acceso Europa Sur por el mal estado de la cubierta de la cocina, con filtraciones de agua que habían causado graves problemas en el cuadro eléctrico y que se habían agravado con las últimas borrascas.

"El estado de peligrosidad puede provocar un incendio o un accidente grave del personal encargado del servicio del comedor u otro personal del centro educativo", explicaba la circular, donde también se indicaba que este hecho había sido trasladado previamente a la Delegación Territorial y al Ayuntamiento de Algeciras.

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno de la Junta en la comarca han precisado que esta misma mañana se ha efectuado una revisión de la instalación de manera que la entrada de agua que provocaba la activación del diferencial ha quedado solventada.

El director del centro había apuntado en la circular que el servicio de comedor "no se está realizando en las condiciones adecuadas, ya que deben traer la comida precalentada desde otro centro y el espacio donde ahora come el alumnado no presenta las condiciones de salubridad que las normas de Sanidad exigen por las goteras que el edificio presenta en la zona destinada para tal fin".

A raíz de estos problemas, la dirección junto a la comisión permanente del Consejo Escolar habían adoptado la decisión de suspender el servicio de comedor desde el jueves, 15 de diciembre, "hasta que se puedan realizar las reparaciones necesarias para un buen y seguro funcionamiento" de esta parte del colegio. Una decisión que ahora queda revocada.