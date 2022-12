El colegio Parque del Estrecho de Algeciras suspende el comedor por el mal estado de la cubierta

El Parque Del Estrecho es un colegio público de educación infantil, primaria y FP ubicado en calle Minerva de Algeciras, a la entrada de Getares. Su director, Juan Carlos Rondón, se ha visto obligado a suspender el servicio de comedor a partir de este jueves por el mal estado que presenta la cubierta de la cocina, con filtraciones de agua que han causado graves problemas en el cuadro eléctrico.

Informa Rondón en una circular enviada a la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía que la situación ha empeorado en los últimos días debido al temporal, "provocando que el cuadro eléctrico de la cocina se moje y salte el diferencial, dando lugar a que los aparatos eléctricos de la misma dejen de funcionar".

Peligro de incendio o accidente grave

"El estado de peligrosidad puede provocar un incendio o un accidente grave del personal encargado del servicio del comedor u otro personal del centro educativo", denuncia el comunicado, donde también se indica que este hecho había sido trasladado previamente a la Delegación Territorial y al Ayuntamiento de Algeciras.

Indica también el director del Parque del Estrecho que el servicio de comedor "no se está realizando en las condiciones adecuadas, ya que deben traer la comida precalentada desde otro centro y el espacio donde ahora come el alumnado no presenta las condiciones de salubridad que las normas de Sanidad exigen por las goteras que el edificio presenta en la zona destinada para tal fin".

A raíz de estos problemas, la dirección junto a la comisión permanente del Consejo Escolar han tomado la decisión de suspender el servicio de comedor desde este jueves, 15 de diciembre, "hasta que se puedan realizar las reparaciones necesarias para un buen y seguro funcionamiento" de esta parte del colegio.