La Fiscalía pide seis años de cárcel para la pareja dueña del restaurante Puro Estrecho por blanqueo de capitales del narco

Este lunes se inicia en la sección 7ª de la Audiencia de Cádiz el juicio por la presunta comisión de sendos delitos de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico contra S.M.G. y J.M.A.C., la pareja propietaria del restaurante Puro Estrecho, de Algeciras. El escrito de acusación elaborado por la Fiscalía Antidroga de Algeciras, al que ha tenido acceso Europa Sur, calcula que el dinero supuestamente lavado por los dos acusados asciende a 1,3 millones de euros y solicita para cada uno de ellos seis años de prisión y el pago de multas de 4 millones de euros, así como la “clausura definitiva” del establecimiento y la inhabilitación especial de ambos durante tres años para el ejercicio profesional.

A partir de las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad de Vigilancia Aduanera entre 2018 y 2020 y las diligenciadas en el Juzgado de Instrucción n.º 5 de Algeciras, el ministerio público considera que la citada pareja, carente de recursos económicos conocidos, montó el citado restaurante, junto a un apartahotel situado en el mismo complejo, con el objetivo de lavar el dinero que J.M.A.C. había obtenido por medio del tráfico de estupefacientes. De hecho, el acusado había sido condenado en firme en 1999 por la Audiencia gaditana a diez años de cárcel y al pago de una multa de 120 millones de pesetas (unos 722.000 euros) por un delito de narcotráfico.

"La situación patrimonial de los acusados […] ha experimentado una evolución sin aparente justificación económica", indica la Fiscalía

“Resultado de la investigación se observan grandes irregularidades económicas. La situación patrimonial de los acusados […] ha experimentado una evolución sin aparente justificación económica, conforme los datos disponibles en las bases fiscales y otros registros públicos”, indica la Fiscalía en su escrito, suscrito por la fiscal jefa Antidroga de Algeciras, Macarena Arroyo.

La economía de la unidad familiar entre 1999 y 2012 mostraba “un perfil económico modesto”, añade la fiscal. Sin embargo, la suerte cambió para la pareja aparentemente entre 2013 y 2015, cuando construyó el complejo hostelero denominado Puro Estrecho, “con una inversión no inferior a 692.385 euros, importe en el que no se incluye el valor de la finca, no acreditándose el origen del dinero invertido”, indica Arroyo, que subraya el hecho de que “no hay constancia de petición de préstamo ni concesión de préstamos por parte de alguna entidad bancaria”.

"Todos los bienes inmuebles fueron puestos a nombre de S.M.G., precisamente para ocultar su verdadero origen"

“El citado complejo hostelero tiene un incremento de patrimonio notable, reflejado en la adquisición de fincas y bienes inmuebles, cuyo pago no ha podido ser realizado con ganancias lícitas de los acusados”, abunda la fiscal, a quien llama la atención dos hechos: “Los gastos que soportan son muy superiores a los ingresos lícitos y todos los bienes inmuebles fueron puestos a nombre de S.M.G., precisamente para ocultar su verdadero origen, que no es otro que la actividad de tráfico de drogas a la que por esas fechas se dedicaba el acusado”, su pareja.

“Es evidente que careciendo de ingresos suficientes los acusados habían adquirido, este patrimonio por las ganancias procedentes del tráfico de drogas utilizando para ello las empresas previamente constituidas con el fin de dar una apariencia de legalidad, alcanzando el importe del dinero introducido en el mercado lícito de aproximadamente 1.334.035 euros”, expone a modo de conclusión la Fiscalía Antidroga.

Premios de loterías

En su relato, el ministerio público expone las operaciones financieras que la pareja llevó a cabo con terceras personas -algunas de ellas, con antecedentes por narcotráfico- y a través de varias empresas con facturas de dudosa validez para, presuntamente, tratar de enmascarar la procedencia de sus ingresos.

"La obtención de los premios de lotería coinciden con la construcción del inmueble que alojará el complejo Puro Estrecho y con la necesidad de financiar las obras”

También se indica cómo intentaron justificar parte del dinero que tenían con supuestos premios de Loterías y de la Once. “El importe neto global obtenido en premios de loterías asciende a 104.963,16 euros”, señala la fiscal, quien a renglón seguido añade que “casualmente, la obtención de los premios de lotería coinciden con la construcción del inmueble que alojará el complejo Puro Estrecho y con la necesidad de financiar las obras”.

“Es sabido que una de las técnicas más frecuentes para blanquear los beneficios derivados de actividades delictivas es la compra de billetes de lotería premiados. El adquirente paga algo más al vendedor ganador del premio y de esta forma se aparenta una procedencia lícita de es importe. Esto es lo que hicieron los acusados en todos los casos”, manifiesta la fiscal, si bien apunta del análisis de la cuentas se deduce que “el importe de los premios no fue invertido en la construcción del inmueble”.

Un registro “con vistas a la bahía”

El Puro Estrecho y otros dos inmuebles situados en Algeciras -una casa en la calle Cabo Creus, en el popular barrio de El Rinconcillo, y una oficina en la avenida Virgen del Carmen- fueron objeto de registros llevados a cabo por Aduanas, con mandato judicial, el 21 de octubre de 2019. Ese día se detuvo, además, a los dos acusados que ahora se sentarán en el banquillo de la Audiencia de Cádiz para ser enjuiciados.

En el restaurante, en concreto, los agentes hallaron 641.650 euros en efectivo: en el interior de un tubo de PVC de un metro de altura y 30 cm de ancho, sellado herméticamente, había 570.000 euros, "repartidos en bolsas, conteniendo cada una 30.00 euros en billetes 50 euros", y en la caja fuerte los restantes 71.650 euros.

“Mesas con vistas a la bahía de Algeciras, una carta […] que recopila lo mejor del mar y la tierra, salas para eventos con acceso al jardín y la piscina, salones privados o una suite para descansar a cuerpo de rey son algunas de nuestras propuestas. Descubre el estrecho como no lo habías podido disfrutar hasta ahora… Descubre el Estrecho en estado puro”, indica en la actualidad la página web del restaurante Puro Estrecho, reabierto al público desde el 25 de marzo de 2021 bajo el mismo nombre y que se anuncia en algunos medios locales como un lugar donde disfrutar de los platos de atún.