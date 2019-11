La Plataforma por la Sanidad denuncia que solo hay tres cardiólogos en el Punta de Europa

La Plataforma de Afectados en Defensa de la Sanidad Pública del Campo de Gibraltar ha denunciado que solo hay tres cardiólogos en el Hospital Punta de Europa de Algeciras.

Según relata este colectivo, el pasado 7 de octubre le dio su segundo infarto a Víctor Manuel Acuña, vecino de Algeciras de 40 años. "Lo metieron en Críticos hasta que se estabilizó. A continuación lo pasaron a observación y a los dos días lo pasaron a planta. Pasados esos tres días lo vio un internista y una hemodinamista (a la que solo vio en el momento de la intervención), que le realizaron un cateterismo. Al día siguiente le dieron el alta. Tal cual, sin verlo ningún cardiólogo".

Según explica la Plataforma, la hemodinamista le dijo que tenía que volver a operarlo, pero no podía hacerlo sin que lo valorase un cardiólogo. "Entonces Víctor Manuel Acuña y su mujer, preguntaron con asombro que cómo iban a hacerlo. La hemodinamista les dijo que fuesen a su médico de cabecera a pedir cita para el cardiólogo y que se la dieran antes de 6 meses". "Han tenido que recurrir a un cardiólogo privado, gastando un dinero que no tienen. Lo han declarado paciente de alto riesgo", continúa el colectivo, que también denuncia el caso de José Manuel González, vecino de Algeciras de 23 años. "El pasado lunes día 4 empezó a sentirse mal, ya le había dado una arritmia en Mayo. Fue al centro de salud y lo mandaron a su casa con buen pronóstico. Ese mismo día por la tarde, de nuevo empezó a sentirse mal y acudió al Hospital Punta de Europa. Efectivamente le estaba dando otra arritmia. Lo estabilizaron y lo mandaron a planta, pero no a Cardiología, sino a la quinta planta donde está Oncología y Neurología por falta de camas. Al día siguiente, vino una internista a darle el alta directamente sin ninguna instrucción. José Manuel se negó a irse sin que lo viera ningún cardiólogo. La internista alegó que el cardiólogo daba instrucciones pero no visitaba en planta a los pacientes. José Manuel se quedó ingresado. Este jueves ha ido el cardiólogo a verlo y a decirle su diagnóstico. José Manuel le ha tenido que pedir que le haga una ecocardiografía para ver el estado de su corazón, a lo que el especialista ha accedido. Está ingresado porque hasta este viernes no se la pueden hacer".