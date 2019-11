Alarma en la Sanidad del Campo de Gibraltar

La sanidad pública en el Campo de Gibraltar vive una situación "alarmante" tras una "incalculable" pérdida de profesionales después del verano que repercute en la calidad de la asistencia en los dos hospitales y en los centros de Atención Primaria. Este es el principal mensaje lanzado por todos los sindicatos de la comarca, unidos en una concentración este jueves en el hospital de La Línea que repetirán el próximo día 21 en el Punta de Europa, en Algeciras, y que desembocará en la gran manifestación convocada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en el Campo de Gibraltar el próximo 15 de noviembre.

Los profesionales sanitarios están en armas porque se están viendo obligados a doblar sus turnos, a suspender incluso servicios y a ver cómo se alargan las listas de espera. El motivo, relatan, arranca desde el pasado verano, cuando el Servicio Andaluz de Salud (SAS) empezó a no cubrir bajas, permisos o vacaciones. Sin embargo, la situación se acentuó a partir del 1 de octubre. Esa era la fecha señalada tanto por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como el consejero de Salud, Jesús Aguirre, para que todos los contratos que se firmaran fueran, como mínimo, de seis meses, si no eran para cubrir bajas, reducciones de jornada y situaciones similares. Se buscaba así reducir la temporalidad y la precariedad en la sanidad, donde hay sanitarios que llegaron a encadenar contratos de días. Los profesionales del SAS celebraron la medida y para verano se empezaron a firmar los primeros contratos de seis meses. Poco a poco esos contratos fueron menguando o, directamente, desapareciendo. "Volvemos de vacaciones y nos encontramos una situación kafkiana y además se niegan a hablar con los trabajadores", explica José Luis Maiztegui, de CCOO, que afirma que han solicitado al SAS datos sobre los profesionales que faltan en el Campo de Gibraltar y no sólo no se los han dado, sino que ni siquiera atienden peticiones de mantener reuniones para aclarar la situación.

"Los ciudadanos se quejan, las listas de espera aumentan y vemos que todo lo que prometieron que iban a hacer no es verdad", subraya. "Hemos decidido unirnos para denunciar lo que está pasando porque nos los exigen los trabajadores y vemos que la ciudadanía está igual de alarmada", continúa.

En La Línea, por ejemplo, se han suspendido las intervenciones quirúrgicas programadas por las tardes por la falta de personas, lo que provoca que se prolongue la espera de los pacientes y la carga de trabajo de los profesionales. "Tenemos un problema gordo", subraya Daniel de Mesa, portavoz de la sección sindical de CSIF en el hospital linense que a medidados del mes pasado denunció la falta de rehabilitadores. De tres fisioterapeutas se pasó a uno, en turno de tarde, por lo que apenas apenas se puede llevar a cabo con garantías el Proceso Asistencial Integrado Ictus establecido por el SAS".

En Algeciras, CSIF calcula que faltan "rehabilitadores, endocrinos, cardiólogos, oncólogos, anestesistas", hasta 40 según la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Campo de Gibraltar, presente en la concentración de este jueves junto a los dos sindicatos nombrados y UGT, USO, USAE, SMA y SATSE.

El SAS ha enviado en los últimos días un mensaje de tranquilidad. Reconoce que se están firmando contratos menores a seis meses, pero explican que es porque busca que los profesionales acaben su relación con la Junta el 31 de enero del año próximo, porque el 1 de febrero comienza un plan de estabilización de la plantilla a la que se podrán acoger estos sanitarios. Desde ese proceso de interinización, los contratos serán solo de tres tipos: fijos, interinos o de un año por lo menos de duración.