El PSOE critica que extintores, ascensores y cámaras de los edificios municipales de Algeciras no están en regla

El PSOE de Algeciras ha criticado este jueves al Ayuntamiento porque los extintores de los edificios públicos municipales "están con la revisión caducada", tal y como muestran las etiquetas, "en las que se aprecia que la última revisión anual de los equipamientos la pasaron en septiembre de 2021 y que, por tanto, tienen sin pasar la de 2022 y la de 2023", anuncian en una nota de prensa.

La secretaria general del PSOE algecireño y portavoz en el Ayuntamiento, Rocío Arrabal, considera que se trata de una “negligencia grave” por parte del gobierno municipal de José Ignacio Landaluce, que se añade a otras "deficiencias" que arrastran también desde hace meses diversas instalaciones y espacios públicos, entre ellas la falta de funcionamiento de los ascensores y la inactividad de cámaras de videovigilancia.

“A estas deficiencias, por las que ya hemos preguntado en plenos y comisiones en varias ocasiones, se suma ahora también la inactividad de los puntos de acceso wifi gratuitos, de la que, una vez más, nos hemos tenido que enterar por la prensa, y sin que desde el PP de Landaluce se den explicaciones al respecto”, ha advertido Arrabal, en referencia a una noticia publicada este jueves por Europa Sur.

“Igual que los ciudadanos no podemos ir circulando con la ITV del coche caducada, los edificios tampoco pueden estar abiertos al público con los extintores sin haber pasado la revisión correspondiente, y no sólo porque la normativa sea de obligado cumplimiento para todos, también para la administración, sino por el riesgo que supondría, en caso de incendio, que no funcionaran adecuadamente”, ha advertido la dirigente socialista algecireña, que asegura no entender la “indolencia” del gobierno municipal.

Arrabal recuerda que “al pagar con dinero público servicios que no activa, o que no se mantienen en condiciones, lo que hace el gobierno municipal del PP es seguir incrementando la ya de por sí insostenible deuda municipal, cifrada actualmente en más de 270 millones de euros, tras 12 años de pésima gestión”, expone la nota de prensa.