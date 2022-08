Landaluce demanda una reunión con la ministra de Transportes por la problemática del tren

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha remitido una carta a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez, en la que solicita que reciba a los regidores del Campo de Gibraltar y la Serranía de Ronda para abordar de primera mano la problemática existente con el tren.

La petición se realiza tras haberse celebrado el pasado jueves 21 de julio una reunión entre los alcaldes de los municipios campogibraltareños en la ciudad de Algeciras. En el encuentro, donde se pedía un frente común para demandar mejoras ferroviarias, estuvieron presentes los alcaldes de Algeciras, La Línea y Los Barrios, la subdelegada de la Junta, Eva Pajares, representantes del Puerto, la AGI, distintos grupos políticos, la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios, Aesba, Andalucía Bay, UGT, CCOO, Márgenes y Vínculos, Fapacsa, Fava, Comport y Ateia.

En la misiva que ahora envía Landaluce recuerda a la ministra que: "Algeciras, décima ciudad de Andalucía en importancia, y la comarca del Campo de Gibraltar, en la que viven más de 300.000 personas, se encuentran enclavadas en una zona estratégica a todos los niveles, y cuentan entre sus principales activos con el primer puerto de España, el de la Bahía de Algeciras, y el segundo polo químico e industrial de todo el país. Pero a pesar de ello nuestro territorio padece desde tiempos inmemoriales un déficit de infraestructuras que no solo condiciona su presente, sino que está ya hipotecando su futuro y el de las generaciones venideras. Y esa falta se hace más gravosa aún si cabe cuando se habla del ferrocarril, único medio de conexión de nuestra zona con Madrid, tanto para pasajeros como para mercancías".

En la carta el edil algecireño recuerda también la condición en la que se encuentra el trayecto hacia Madrid este verano, que se ha visto recientemente alterado debido a unas obras de Adif. Landaluce señala: "No solo hemos perdido en los últimos meses la conexión diaria de la mañana, que nunca se ha vuelto a recuperar, sino que ahora los viajeros han de desplazarse en autobús hasta Málaga para desde allí enlazar por tren con Madrid. A ello hay que unirle que de forma regular, el trayecto entre Algeciras y la capital de España, con una duración que roza las cinco horas y media, se paga a precio de AVE, pero por contra los vagones son antiguos, incómodos y raro es el día en el que el convoy o no se retrasa, o simplemente se avería y no llega a su destino. Y todo ello junto a los problemas de falta de información y de personal que se dan a diario en la estación de ADIF".

También ha recordado a la ministra la situación del enlace ferroviario Algeciras-Ronda-Bobadilla que "había sido, históricamente, fundamental para el desarrollo de las poblaciones que jalonan el trazado. Gestos tan cotidianos y esenciales para el desarrollo de estos pueblos como tomar el tren para desplazarse a estudiar a Granada, o para acudir a otras localidades de mayor tamaño y recibir asistencia médica, han dejado de hacerse puesto que ya se ha suprimido esa posibilidad al carecer de enlace".

El regidor algecireño destaca finalmente: "Saludamos y saludaremos todas las inversiones que se realicen en una línea férrea obsoleta, pero consideramos que siguen siendo necesarios más esfuerzos por parte del Gobierno de España para sacar a nuestras zonas de la situación en la que se encuentran", ha finalizado Landaluce.