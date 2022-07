Landaluce pide un frente común para demandar mejoras en el tren de Algeciras a Ronda

El salón de plenos del Ayuntamiento de Algeciras ha acogido este jueves una reunión de alcaldes y agentes sociales del Campo de Gibraltar y la Serranía de Ronda para hacer un frente común ante la situación del ferrocarril, ya que desde el 1 de agosto hasta el 5 de septiembre la conexión entre Algeciras y Madrid quedará reducida a un viaje diario en ambos sentidos con una conexión en autobús a través de Málaga por obras de mejora en la vía. La cita fue convocada por el alcalde algecireño, José Ignacio Landaluce, que lamentó la ausencia de representantes del PSOE. Además de Landaluce, de la comarca solo asistieron Juan Franco, alcalde de La Línea, y Sara Lobato, alcaldesa en funciones de Los Barrios.

El regidor explicó tras el encuentro, de dos horas y muy "intenso", que a la problemática de la conexión en autobús hasta Málaga se une la pérdida del tren que une las estaciones entre Algeciras y Ronda con Barcelona. También explicó que no se ha recuperado uno de los trenes que fue suprimido durante la pandemia, pasando de tres a dos los trenes diarios que salen desde Algeciras.

"Exigimos que se recupere ese tren que se perdió y que se cubran todos los puestos de trabajo, en ventanilla y mandos intermedios, que se están perdiendo entre Algeciras y Bobadilla, así como la valoración de la estación de Algeciras. Estamos sufriendo la pérdida de líneas, trenes, inversiones y mantenimiento. Es un agravio más, un perjuicio más, para la comarca y la Serranía de Ronda, que pierden servicios y la posibilidad de comodidad y dar atención turismo", destacó Landaluce.

El primer edil agradeció la asistencia a los alcaldes de La Línea y Los Barrios, además de a la subdelegada de la Junta, Eva Pajares, representantes del Puerto, con Gerardo Landaluce a la cabeza, la AGI, los grupos políticos de Ciudadanos y Vox, la Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios, Aesba, Andalucía Bay, UGT, CCOO, Márgenes y Vínculos, Fapacsa, Fava, Comport y Ateia.

"Es el momento de reclamar el ferrocarril con unidad y la mayor fortaleza posible porque la infraestructura más importante en Andalucía es el ferrocarril. Ninguna nos va a dar la capacidad de crear economía y empleo como lo puede hacer el tren", resaltó Landaluce, que lamentó la ausencia de representantes del PSOE. "He invitado personalmente a todos los alcaldes y me hubiese gustado que hubieran acudido todos. Todo el mundo tenía que estar en la reunión porque nos debemos a nuestros vecinos, asociados a o afiliados. Hoy se dejaban en la calle las siglas porque se hablaba de la reclamación por un tren digno de calidad de presente y futuro. Lo que sea no tener esa capacidad es malo. Es una situación muy peligrosa. Si perdemos fuerza, el Puerto también la pierde y al final se benefician nuestros competidores y se debilitan Andalucía, España y la Unión Europea. Tenemos industrias básicas que si se van a otros países fuera de la Unión Europea, esta se debilita", reflexiona Landaluce.

"Pediremos ayuda y apoyo, como hicimos cuando se creó el Ramal Central con 150 instituciones y asociaciones adheridas. Queremos dar visibilidad a algo que es de justicia y sensato. Seguiremos luchando. Esto no va contra nada ni nadie, es a favor de muchas cosas, como las empresas y la creación de empleo. Estamos en una zona muy afectada y no podía faltar nadie. Siento que no hayan estado otros porque no se han visto insignias de ningún tipo", indicó el alcalde.

Landaluce reiteró su pesar por la falta de representantes socialistas. "Tenemos que dar la imagen de fortaleza como hizo el Puerto de Valencia con 1.000 empresas y todos los partidos y se fueron a Madrid. Esto no va contra nadie, es a favor de todos".

"De los tres trenes que teníamos solo se queda uno y será en autobús hasta Málaga. Así va a ser imposible conseguir una plaza y es muy malo para nosotros. También necesitamos una infraestructura para transportar mercancías por ferrocarril. Ahora mismo, la única obra importante que se está llevando a cabo es la de los apartaderos, que han sido financiados por el Puerto de Algeciras", sentencia el primer edil.