El Ayuntamiento de Algeciras da luz verde al presupuesto y a préstamos ICO por 24 millones

El Pleno del Ayuntamiento de Algeciras ha dado luz verde este lunes a dos cuestiones que marcarán la economía municipal a corto y largo plazo. La primera, el presupuesto local para 2022, que deja en 111,2 millones de euros la previsión municipal de gasto este año. Y la segunda, la concertación de nuevas operaciones de préstamo bajo el paraguas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para pagar a proveedores y asociaciones, abonar sentencias pendientes y refinanciar créditos a un tipo de interés más favorable. En ambos casos, han salido adelante con el apoyo del equipo de Gobierno PP-Cs y el concejal no adscrito, tras rechazar las alegaciones de PSOE y Adelante Algeciras al presupuesto.

No se esperaba otro resultado. El pleno económico se ha convertido esta mañana en el habitual intercambio de cifras sueltas, críticas y acusaciones de mala gestión, actual o pasada. El Gobierno local vendía un presupuesto "que nos va a permitir llenar de color Algeciras" y la oposición la "ruina" de una gestión que también ven de color... "rojo". En juego, el modelo económico no solo de 2022, sino el de los próximos años.

El Ayuntamiento de Algeciras ha tramitado esta mañana tres nuevas operaciones con cargo al fondo de financiación de entidades locales puesto en marcha por el Gobierno central. Por un lado, se adscribe al nuevo plan de pago a proveedores (suscripción obligatoria) para el abono de las deudas pendientes hasta junio de 2021. El recuento de pagos por ejecutar suma 10,5 millones de euros que el Ayuntamiento financiará con la concertación de préstamos a bajo interés con las entidades que marque el ICO.

En esa deuda hay dos colectivos muy diferenciados: grandes empresas y asociaciones y colectivos sociales de la ciudad. Así, se abonan pagos pendientes a Arcgisa, Urbaser, SICE, OHL o Vodafone. En el segundo grupo están 116 facturas de asociaciones como Alternativas, Barrio Vivo o la tertulia La Levantá; clubes deportivos como el de Atletismo o Natación; o la Universidad Nacional de Educación a Distancia. "En 2018 el Ayuntamiento limpió su deuda con proveedores y ya era la hora de las entidades", ha remarcado la delegada de Hacienda, María Solanes. "El alcalde lleva años afrontando su compromiso y el de las corporaciones anteriores, porque 9 de cada 10 de esos compromisos fueron firmados en época socialista", ha asegurado. Hay otra forma de verlo, la del portavoz de Adelante, Javier Viso: de los 10,5 millones totales, "más de 9 millones corresponden a deudas de esta legislatura".

Las otras operaciones de préstamo llegan dentro de los ya conocidos procesos de adscripción al fondo de ordenación para la reorganización del débito bancario y el pago de sentencias. El Ayuntamiento suscribirá 3,1 millones de euros para refinanciar principal e intereses de 7 préstamos a largo plazo.

Aparte ha solicitado 1,2 millones de euros para el pago de cuatro sentencias firmes: la de las oficinas del parking Escalinata (102.981 euros); la del parking inejecutado de la avenida de Fuerzas Armadas a cargo de West Team (664.418); una ganada por Adisa (247.588) y otra ganada por un particular (240.000). Y también se solicita de forma preventiva financiación, que solo se ejecutará en caso necesario, por si otras dos sentencias contrarias devienen firmes a lo largo de este año: la Nautagest por el caso Escalinata (7,4 millones de euros) y por la expropiación de unos terrenos a Hijos de Antonio Bandrés y otros (1,85 millones).

"Para conseguir otros 24 millones de préstamo tienen que revisar por enésima vez el plan de ajuste. En la penúltima, que tuvo lugar no hace ni un año, ya tuvo que asumir recortes en la financiación de plantilla, subida de impuestos, supresión de bonificaciones y no ejecutar inversiones", ha criticado el viceportavoz socialista, Fernando Silva. "Al final vamos a tener que pagar los créditos y no vamos a poder pagar los gastos corrientes". La deuda bancaria, ha recordado, ascendería si se conciertan todos los préstamos a 244 millones de euros "sin contar con la comercial y la que quede con entidades y asociaciones". En el mismo sentido se ha pronunciado Adelante Algeciras.

"¿Deuda? ¿Usted piensa que alguien puede remontar medianamente cuando entra a gobernar con -105 millones de euros de remanente de tesorería?", les ha contestado Solanes, sin olvidar el caso Escalinata: "El plan de legalización fue idea del PSOE y fue una bomba de relojería para este ayuntamiento".

Presupuesto 2022

El presupuesto ha recibido este lunes su aprobación definitiva "tras casi 3 meses esperando el informe favorable del Ministerio de Hacienda", ha destacado la concejal. Tras los ajustes realizados se queda en 112,64 millones de ingresos y 111,27 de gastos (3,5 millones menos). Un presupuesto que llega acompañado de la liquidación de 2021, con resultado de superávit (16 millones), remanente de tesorería (7,2 millones) y una mejora en el ahorro neto (vuelve a ser negativo) que dan "una imagen presupuestaria positiva para ciudad".

"El Ministerio lo aprueba, no va a dejar Algeciras sin presupuestos, pero también deja claro que deben cumplir con la ley si no quieren un desastre económico. Que no pueden inflar ingresos, tienen que recortar gastos y cumplir 9 condiciones", ha advertido Fernando Silva. El resultado es que "se reducen más de 250 partidas presupuestarias". A todas esas medidas ha contestado la Delegación de Hacienda, ha remarcado Solanes, en desacuerdo.