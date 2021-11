El Ayuntamiento de Algeciras licitará el servicio de grúa por 470.000 euros y encarecerá la tasa un 25%

El Ayuntamiento de Algeciras solventará en los próximos meses un contrato que se le había atacado: el de inmovilización, retirada, depósito de vehículos y gestiones para el tratamiento residual de los coches abandonados. Es decir, el servicio de grúa, que licitará en breve por un importe de 470.989 euros para diez años. Pero esta nueva concesión llegará también con un encarecimiento de las tasas de la grúa: subirán un 25% para cubrir la totalidad del coste del servicio.

El Pleno ha aprobado hoy licitar el servicio municipal de grúa para la próxima década después de un largo trabajo técnico para sacar el pliego. Se exigirá al nuevo concesionario que subrogue al personal existente, cuatro conductores mecánicos y cuatro auxiliares administrativos. Tendrá que que contar con dos grúas (una de ellas adaptada para bicicletas), un vehículo grúa con plataforma para vehículos que presentan dificultades de retirada (sin ruedas, quemados) y diez cepos de inmovilización. Y deberá disponer de un depósito de 6.000 metros cuadrados como mínimo con capacidad para 200 vehículos.

Estas son las condiciones de licitación aprobadas esta mañana con el voto a favor de PP, Cs y el concejal no adscrito y el rechazo del resto. Pero, como ha apuntado el grupo socialista y ha reconocido el equipo de gobierno, el servicio de grúa tiene un déficit estructural cifrado en 81.000 euros que hay que cubrir. Y se hará mediante un aumento del 25% en la tasa de retirada de vehículos (a día de hoy, recuperar un coche cuesta 98,96 euros en el día de la retirada y 6,80 euros más por cada día almacenado, el precio varía para motocicletas y camiones).

Ese aumento no ha ido al Pleno de hoy porque “no ha dado tiempo”, ha explicado el teniente de alcalde de Movilidad Urbana, Javier Rodríguez Ros. Ante las críticas socialistas por el incremento de la tasa, Ros ha asegurado que “había dos formas de cubrir el coste del servicio: un canon que pagarían todos los algecireños o subir la tasa de retirada de la grúa un 25% que solo pagan aquellas personas que cometen algún tipo de infracción”. Se ha optado por la segunda. También ha rechazado la propuesta de Adelante Algeciras de gestionar directamente este servicio,. “porque no vamos a permitir que los algecireños paguen un servicio que solo está para quienes cometen una infracción”. El portavoz de Vox, Antonio Gallardo, ha recordado que el concesionario actual tiene una deuda con el Ayuntamiento por impago del canon y ha preguntado su importe y si el actual servicio de grúa tiene amparo legal; a esto no ha habido respuesta. El delegado solo ha asegurado que la deuda “está por vía ejecutiva y lleva su procedimiento y llegará a las consecuencias que llegue”.

Economía

Una sesión más, el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones económicas del Ayuntamiento de Algeciras ha servido para que gobierno y oposición contrapongan sus visiones opuestas de las finanzas municipales. En un lado, la mejora de los datos de morosidad respecto al trimestre anterior y del control del gasto, con un nuevo plan anual de control financiero. En el otro, los 194 días de periodo medio de pago a proveedores, los 17,8 millones de euros de deuda comercial y los 240 millones de la bancaria. Día y noche de las cuentas municipales que se repite mes tras mes.

“Un trimestre más seguimos mejorando los datos y bajamos respecto al anterior”, ha alegado la concejal de Hacienda, María Solanes. Pero la morosidad, ha advertido el portavoz de Adelante, Javier Viso, “ha empeorado respecto a 2020”. Viso ha optado por resumir su crítica: “Nos vamos a pegar toda la vida hablando si subimos o bajamos, pero la realidad es que no hay dinero para mantener los servicios públicos”. En la bancada socialista, el viceportavoz, Fernando Silva, ha dibujado un panorama negro, porque “no hay un dato que se mire e invite al optimismo. Ni uno”. Además de los datos de deuda, ha remarcado, están las 752 facturas pendientes de pago. “Solo el 2,16% de los pagos corresponde al periodo legal. Eso es problema de liquidez, se gasta más de lo que se ingresa. Nos lleva usted a la ruina, solo aliviada por las operaciones de préstamo del Gobierno de España”. Y en este contexto, ha acusado Silva, “no tiene sentido no cumplir sus compromisos firmados mientras comprometen 400.000 euros en alumbrado extraordinario de Navidad. Ya nos parecía mucho 262.000. Eso se llama despilfarro”. El alcalde, José Ignacio Landaluce, le ha recriminado esa crítica a la iluminación en un momento en el que “hay que ayudar al centro comercial abierto”.

La sesión ha dado también el visto bueno a la bonificación de tasas e impuestos municipales sobre construcciones, instalaciones y obras a los beneficiarios de los programas de rehabilitación de viviendas, de adecuación funcional de viviendas y a las comunidades de propietarios beneficiarias de rehabilitación en el área integral de La Piñera. Otro asunto económico aprobado ha sido la modificación de la Ordenanza Reguladora de Precios Públicos en Servicios Deportivos Municipales, al objeto de incluir en las mismas los nuevos campos de fútbol de césped artificial.

Participación

El Pleno de hoy ha servido asimismo para dar luz verde de forma inicial al Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana adaptado al marco jurídico actual y a la realidad social de Algeciras, aunque en este caso con el compromiso, ante las peticiones de la oposición, de abrir nuevos grupos de diálogo para incorporar las mejoras necesarias durante su tramitación. En el área de Seguridad Ciudadana se aprobado inicialmente la modificación de la Ordenanza Municipal reguladora del Servicio de Taxi de Algeciras.

Entre las mociones, Vox llevaba una para apoyar e impulsar las medidas necesarias relativas a la implementación en la EDAR-Algeciras del tratamiento necesario para la reutilización del agua no potable en el riego y baldeo de la ciudad, apoyada por todos los concejales dos semanas después de que se declara la situación de excepcional sequía en la comarca. El consejero delegado de Emalgesa, Javier Vázquez, ha recordado al respecto que es una actuación que ya está solicitada a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, que ha elaborado un plan para implantar un sistema de reutilización de aguas residuales depuradas en la comarca. “Pedimos agilizar la puesta en marcha de este servicio”, ha reclamado, ya que la primera fase del mismo llegará a los campos de golf de Sotogrande, la segunda a la depuradora de San Roque y la tercera a Algeciras. “Llama la atención que se haya relegado al final la que menos intervención necesita, entre 50.000 y 60.000 euros de inversión”, ha apuntado Vázquez.

El resto de mociones presentadas por los grupos políticos también han sido aprobadas: la de Ciudadanos relativa al rechazo de subida de la cuota de autónomos; la propuesta de Adelante Algeciras relativa a medidas para la consecución de derechos de las personas con discapacidad; dos del Grupo Municipal Socialista, una en relación a enfermería escolar, y otra relativa a tolerancia cero contra la violencia de género; y las dos presentadas por el PP, la primera de ellas para pedir la retirada del anteproyecto de ley de modificación de la Ley de Patrimonio Histórico Español y Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial y la segunda para mostrar la oposición a la instauración de un peaje en las autovías.