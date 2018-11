El Ayuntamiento asegura que la catedral de luz no necesita autorización

La estructura de luces que mediante 25 soportes y arcos ojivales ha convertido la Plaza Alta en una catedral navideña se encenderá en cuestión de días. Y lo hará, asegura el Ayuntamiento de Algeciras, independientemente del resultado de las diligencias abiertas por la Consejería de Cultura, que considera que la instalación necesita la autorización previa de la Junta de Andalucía por situarse en el entorno de la Iglesia de la Palma, Bien de Interés Cultural.

El Consistorio rechaza que sea necesario ese permiso. Según alega el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, la catedral de luces no es una obra, sino una estructura provisional, sin anclajes en el suelo y que no afecta a ninguna estructura vecina. Los técnicos municipales consideran que la autorización no es necesaria y así lo va a comunicar el secretario del Ayuntamiento a Cultura en un informe.

Sí que se solicita el permiso en otro caso, para la celebración del evento Algeciras Entremares en las murallas medievales, pero en este caso sí es necesario, puntualiza Landaluce, porque se está tocando la estructura de las murallas.

En cualquier caso, señala el alcalde, el Consistorio seguirá adelante con su plan para la iluminación navideña. Remitirá la información requerida a Cultura pero seguirá con la instalación con el objetivo de inaugurarla pronto. Y si la Junta insiste en la necesidad de permiso y lo deniega "iremos a los tribunales".

"Los algecireños quieren luces y va a haber luces de Navidad", esgrime Landaluce. "Vamos a ser un referente en Andalucía, conseguiremos que sea un atractivo para estas navidades", asegura, como lo fue en las pasadas un montaje similar en la calle Larios de Málaga.

El portavoz municipal de los socialistas algecireños, Fernando Silva, ha criticado por su parte la "reacción desmedida" del alcalde ante la apertura del expediente por las luces navideñas en la Plaza Alta. "Debe cumplir con el procedimiento administrativo. No le veo más inconveniente que el respeto a la ley", ha zanjado.