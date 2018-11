Las luces de Navidad desatan una bronca política

A menos de un mes de las elecciones autonómicas y, sobre todo, a poco más de seis meses de las municipales, cualquier desacuerdo entre administraciones puede adquirir proporciones descomunales. Hasta algo tan aparentemente inocente como la instalación de un alumbrado navideño en la Plaza Alta puede derivar en una polémica encarnizada como la que esta mañana han protagonizado el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, el delegado provincial de Cultura, Daniel Moreno, y el subdelegado del Gobierno de la Junta, Ángel Gavino.

Abría fuego el regidor en la zona cero de la discordia, la catedral de luces instalada en la Plaza Alta. El día anterior, Landaluce había conocido a través de Europa Sur que la Consejería de Cultura había abierto diligencias informativas por la instalación de luces en la zona sin contar con una autorización que considera preceptiva por situarse en el entorno de la Iglesia de la Palma, Bien de Interés Cultural. Landaluce ha criticado la falta de lealtad institucional de la Junta y la actuación del delegado de Cultura, Daniel Moreno, considerándose "víctima" de "la actuación de algunas personas que a través de la Junta quieren hacer daño a Algeciras, porque no me lo hacen a mí, se lo hacen a la ciudad".

A partir de ahí, batería de críticas a la Administración autonómica y los que están al frente de ella. "No quieren a Algeciras", ha pasado a criticar el alcalde. "No hacen la Ciudad de la Justicia, los colegios, la Escuela de Idiomas o los conservatorios, pero sí viene la Junta de Andalucía, dirigida y mandada por el hombre de Susana Díaz aquí en Algeciras, nada más que para poner problemas". Como ejemplo, alega, la actuación de Cultura en el caso de la Casa Millán, que "ha tenido como resultado que la obra haya quedado paralizada". Tampoco la Administración actúa correctamente en todos los casos, ha esgrimido el alcalde, asegurando que la Junta de Andalucía ha hecho las obras de la Escuela de Artes, también BIC, y "la actuación no ha pasado por el consejo de Urbanismo".

"Mal futuro tiene como algecireño alguien que no lucha por Algeciras", ha denostado en relación a Moreno. "Y mal futuro tiene su jefe, el secretario general del PSOE en Algeciras, Juan Lozano, que se presenta después de demostrar que no sabía gobernar", ha apostillado. "Y el problema se lo ponen a la ciudad, los comerciantes y la generación de actividad económica", ha apostillado el alcalde.

Tras Landaluce, llegaba la respuesta de Moreno. El delegado territorial de Cultura respondía a la crítica directa del alcalde, asegurando que Landaluce no puede darle lecciones de algecireñismo: "No esperaba una respuesta tan populista de Landaluce ante un asunto administrativo como es no pedir una autorización a la que el Ayuntamiento de Algeciras está obligado legalmente. No hacer las cosas bien tiene consecuencias y el alcalde no sabe asumir ni gestionar eso".

"Lo que únicamente hemos hecho es abrir diligencias informativas a las que debe responder en diez días con toda la documentación pertinente. El alcalde no puede olvidar que la Plaza Alta es un entorno protegido. Está aprovechando un trámite administrativo y legal para mentir. Hace pocos días me reuní con los concejales Pintor y De la Torre y hablamos largamente de los Bienes de Interés Cultural (BIC) existentes en esta ciudad. Ha habido, por tanto, una clara ocultación de lo que debe hacerse. A mí no me va a dar lecciones de algecireño ni de sentimiento algecireño ni Landaluce ni nadie de dentro o fuera de la ciudad porque ese es un argumento populista y sin sentido", ha finalizado.

El subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, Ángel Gavino, por su parte, pide expresamente al alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que no mienta acerca del trabajo e inversiones que la Administración autonómica lleva a cabo en esta ciudad. "Puedo entender que se encuentre ya en precampaña electoral y eso le lleve a esgrimir los argumentos que considere más convenientes para sus intereses, pero solo una petición: que no mienta", expone Gavino.

El subdelegado de la Junta asegura que ni el trabajo ni la inversión de la Junta de Andalucía en Algeciras han cesado en ningún momento. "Landaluce no ha protestado ni dicho ni pío cuando hemos estado visitando las obras de rehabilitación de la Escuela de Artes y Oficios por valor superior al millón de euros, las estructurales que desempeñamos en centros educativos como el Puerta del Mar, el hospital Punta Europa o la residencia de mayores de San José Artesano. Ni dice que el desarrollo de los planes de empleo en Algeciras entre los años 2013 y 2018 alcanza una cuantía de 11,5 millones de euros o la tarea constante de reforma y atención del amplio parque público de vivienda que la Consejería de Fomento gestiona en Algeciras. No se puede mentir de esta forma tan interesada porque no se haya tramitado una autorización cuando la ley le obligaba a hacerlo. No es de recibo ni justo", ha afirmado.