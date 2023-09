Arrabal acusa a Landaluce de subir los impuestos para pagar la deuda y los "cargos de confianza"

La secretaria general del PSOE de Algeciras y portavoz municipal, Rocío Arrabal, ha acusado al alcalde, José Ignacio Landaluce, de subir de impuestos para pagar la deuda del Consistorio y los cargos "de confianza". "Que dejen de tomarle el pelo a la gente, que esa subida es para pagar la deuda que ellos mismos han generado y de la administración paralela que están montando en el Ayuntamiento", ha advertido este viernes a través de un comunicado.

Arrabal también ha lamentado que el alcalde "no haya sido capaz de dar la cara en este tema", a pesar de encontrarse este jueves en Algeciras, "tal vez para no enfrentarse a preguntas incómodas sobre el caso de Laura Ruiz". La socialista ha instado a los populares a "dejarse de caprichos y mentiras" y, sobre todo, a no cargar las consecuencias de su nefasta gestión económica sobre los bolsillos de los ciudadanos.

"Es absolutamente falso que nos vayan a subir el IBI y el impuesto de vehículos para mejorar los servicios, y lo es porque en el Plan de Ajuste que ellos mismos llevaron a pleno ya viene recogido un recorte de medio millón de euros precisamente en el apartado de los servicios públicos, a pesar de las numerosas deficiencias que presentan", ha indicado Arrabal.

"Esa subida de impuestos, que tampoco es cierto que sea la primera en 13 años, es para contribuir a pagar la deuda de más de 250 millones de euros que han ido acumulando en estos años, así como los 23 puestos de personal de supuesta confianza que se han empeñado en crear, y que nos van a costar 1 millón de euros al año".

La dirigente del PSOE de Algeciras, que considera "lógica" la indignación que muchos ciudadanos están ya compartiendo en redes sociales ante esta medida, ha anunciado que "en los próximos días estudiaremos detenidamente toda la documentación y trasladaremos a la opinión pública otros detalles relacionados con esta desastrosa gestión económica, que vamos a seguir pagado entre todos mientras las barriadas siguen estando abandonadas y sucias, y el alcalde con sus cosas, con sus fotos, sus monumentos y sus caprichos".

La portavoz socialista ha descrito el discurso de la concejal de Hacienda, María Solanes, como "pobres excusas" y ha insistido en que "ahora no es buen momento para subir impuestos", y que "hay que tener la cara muy dura para decir que se hace porque la vida está más cara, cuando llevamos tiempo sufriendo las consecuencias de tener uno de los Ayuntamientos más endeudados de España, después de más de 12 años de gobiernos del PP, y actualmente bajo tutela financiera de la Junta de Andalucía, por recomendación de la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal)", concluye la nota.