El PSOE de Algeciras asegura que la economía del Ayuntamiento "no es sostenible"

La agrupación local del PSOE en Algeciras ha lamentado este jueves la “delicada” situación económica que padece el Consistorio algecireño. Entre los indicadores más preocupantes, los socialistas señalan el último informe de la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), que advierte de que “el Ayuntamiento no es sostenible, y necesitará entre 20 y 40 años para volver a serlo”.

La dirigente del PSOE algecireño, Rocío Arrabal, ha recordado que “los 13 millones de euros de deuda que el alcalde se comprometió a pagar en la campaña electoral aún no se han abonado, y dudamos mucho de que dicho compromiso vaya a ser una realidad a 31 de diciembre”. “No pueden ocultar la realidad de los datos, la que también muestra la Cuenta General del propio Ayuntamiento: que el endeudamiento municipal, después de 12 años de gobierno del PP, es cada vez más y más grande, y que actualmente está cifrado en 2.191,91 euros por habitante, lo que, dados los aproximadamente 120.000 habitantes que tiene Algeciras, suma unos 263 millones de euros”.

“El alcalde de Algeciras debe explicar a dónde va todo el dinero que pagamos con nuestros impuestos, si es por incapacidad o por despreocupación por lo que no es capaz de reducir la deuda, mientras se siguen cobrando todos los impuestos y los servicios públicos, como la limpieza, están cada vez más y más deteriorados”, sostiene la portavoz socialista.

“Prueba de ello es que ahora se están pagando obras de hace prácticamente un año, y eso que iban con cargo a subvenciones de otras administraciones, como el Ministerio de Hacienda o la Diputación Provincial”, advierte Arrabal, que ha insistido en que “gran parte de las inversiones que se ejecutan en la ciudad tienen nombre propio, el del Gobierno de España, mientras que no hay ni una actuación de calado con cargo al presupuesto municipal”.

Según los socialistas, la “caótica” situación financiera municipal se ve reflejada también en comisiones de Hacienda como la celebrada esta semana, y en las que el PSOE vota en contra de todos los expedientes con informes desfavorables de los técnicos. Así ocurre, por ejemplo, con los pagos a justificar, que “incluyen en agosto facturas de enero, con informes con reparos para su aprobación tanto del interventor como del tesorero”, advierte Arrabal, que insta a Landaluce y a su gobierno a dar explicaciones y también a “respetar” el trabajo de los funcionarios, que “comisión tras comisión, y expediente tras expediente, vienen advirtiendo del daño que se está ocasionando a las arcas municipales”.

Falta de transparencia

Los socialistas algecireños consideran también “lamentable” la actitud “hostil” de la concejal delegada de Hacienda, María Solanes, así como el que se use de forma partidaria la web de información municipal, que es de toda la ciudadanía, y que desde el PP se utiliza también para atacar políticamente al PSOE y criticar la labor democrática de la oposición, en lugar de hacerlo utilizando los medios y recursos del partido.

“Landaluce y su gobierno continúan instalados en su falta de transparencia, no aceptan las críticas y son incapaces de darnos la información solicitada. Si todo está bien hecho y en orden, como dicen... ¿por qué tanto enfado ante la solicitud de información de la oposición, si fiscalizar es nuestra labor y obtener esa información nuestro derecho?”, ha denunciado Arrabal.

“¿Dónde están las facturas del parque María Cristina según el proyecto de 1,7 millones de euros, que aún no las hemos visto? ¿Por qué no nos dan la documentación enviada a Fiscalía del caso Garancruz, que se la hemos solicitado infinidad de veces y todo son pegas? Sólo tienen que adjuntarnos los archivos enviados a Fiscalía, así que no entendemos el problema”, ha añadido la socialista.