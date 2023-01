Antonio Rodríguez, párroco herido en el ataque de Algeciras: "Dolorido pero moralmente muy tranquilo"

El párroco de la iglesia de San Isidro, Antonio Rodríguez, ha aparecido públicamente en un vídeo de la comunidad salesiana de Algeciras para informar de su estado tras el ataque recibido por Yassine Kanjaa, el yihadista que momentos después asesinó al sacristán Diego Valencia en Plaza Alta el pasado miércoles.

"Me encuentro físicamente dolorido", comenta el sacerdote. "He tenido una rotura de músculos, no sé lo que será medicamente, con nombres técnicos, pero yo me encuentro un poquitín dolorido actualmente".

Las palabras del sacerdote llegan después de recibir el alta hospitalaria y regresar a su domicilio. Rodríguez aparece sentado y con un collarín, precisando que se encuentra "moralmente muy tranquilo", aunque sin haber hecho una valoración de lo sucedido porque quiere tener la mente despejada para que "cuando reflexione sea lo más objetivo posible".

El salesiano agradece a todas las personas que le han ayudado y le han mantenido entusiasta, puesto que gracias a ello su ánimo "está fuerte". "No me quejo de mi estado de ánimo, quiero también ver las cosas positivas de la vida".

De su estancia en el hospital destaca la atención de los sanitarios, calificándola como perfecta. Además, habla del momento en el que le comunicaron el ataque a Diego Valencia, comentando que tenía mucha amistad con él y uniéndose al dolor de la familia.

"Todo lo que sea violencia tiene que ser condenada", añade el párroco. "En este momento que estamos viviendo en la sociedad española creo que lo mas importante es la respuesta de valores evangélicos de Paz, de concordia, de amor, de servicios y no dejarnos nunca abatir por las dificultades momentáneas de la vida".

El padre Rodríguez habla de que siempre ha habido problemas de violencia y pide rogar al Señor para que "nos conceda la Paz", porque "la violencia la podemos tener en nuestras propias casas".

Como mensaje de despedida, el párroco solicita que recen mucho por él para "tener fuerza suficiente para seguir trabajando como lo he hecho con humildad, con servicio y de cercanía a todas las personas".