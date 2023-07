Andrés Enríquez dimite como director de la cárcel de Algeciras

Andrés Enríquez Narváez ha presentado este martes su dimisión como director del Centro Penitenciario de Botafuegos, en Algeciras, apenas cinco meses después de comenzar en el cargo. El actual subdirector de Régimen, Plácido Pérez Martín, ha tomado el relevo.

La noticia ha sorprendido a los trabajadores de la cárcel, que desconocen las razones que han llevado al director a comunicar a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias su marcha cuando comenzaba a desarrollar sus ideas organizativas. "Los motivos sólo los sabe él", afirma un funcionario.

El Ministerio del Interior no ha aclarado, de momento, quién le sustituirá ni ha explicado los motivos de la marcha.

Andrés Enríquez Narváez fue nombrado como director el pasado 1 de marzo en sustitución de Francisco Márquez Salaverri, que había dirigido este centro durante más de 16 años y pasó a ocuparse de la dirección de programas del Centro de Inserción Social Manuel Montesinos y Molina del municipio.

Enríquez fue director del Centro Penitenciario de Málaga y responsable de las áreas de Administración y Régimen en la prisión de Algeciras, bajo la dirección del propio Francisco Márquez Salaverri.

Enríquez es licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga e ingresó en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias en 1997. En el año 2007 accedió al Cuerpo Especial y, en 2010, al Superior de Técnicos en la especialidad de jurista.

Durante su trayectoria profesional, ha desempeñado diversos cargos. Fue administrador y subdirector de Régimen de Botafuegos y, tras ocuparse también de la Subdirección de Régimen en el Centro Penitenciario de Málaga (Alhaurín de la Torre), pasó a dirigir la prisión. Ha ejercido, además, de inspector de la Subdirección General de Análisis e Inspección y de jefe de área de Régimen de la Dirección General de Ejecución Penal, puesto que ocupaba hasta la actualidad.

Su trayectoria en Instituciones Penitenciarias comenzó en 1980. Desde entonces, ha desempeñado diferentes puestos de responsabilidad en las prisiones de Daroca, Barcelona y Sevilla II, así como en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla. Además de estar al frente de la prisión de Algeciras, ha sido director de Puerto I.

Sindicatos

Los sindicatos Acaip, UGT, CSIF y CCOO se han hecho eco de la marcha de Andrés Enríquez y han trasladado el agradecimiento del ex director a la plantilla. "A primera hora de esta misma mañana, el director del establecimiento penitenciario de Algeciras ha dejado de dirigir la prisión tras 5 meses en el cargo y así lo ha comunicado a todos sus trabajadores. Ha agradecido a toda la plantilla su apoyo, implicación, ayuda y empatía que le han mostrado desde que ocupó el cargo y no se cansará de decir: No hay mejor plantilla que la de Algeciras".

Los sindicatos han confirmado que el relevo lo ha tomado el actual subdirector de régimen, Plácido Pérez Martín, "con una amplia trayectoria profesional penitenciaria y tras muchos años desempeñando su anterior cargo".

"Desde los sindicatos Acaip, UGT, CSIF Y CCOO, desearle suerte en su nueva etapa tanto a nivel personal como profesional".