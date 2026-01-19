100x100 Unidos por Algeciras denuncia que el puente del río Pícaro es “otro ejemplo de promesas incumplidas” del gobierno municipal

El puente sobre el río Pícaro es, según 100x100 Unidos por Algeciras, “otro ejemplo más de las promesas incumplidas del gobierno municipal”. Así lo ha denunciado este lunes el portavoz de la formación, Andrés Maderal, quien ha dedicado su reflexión semanal a lo que califica como la “pésima situación” de una infraestructura clave que continúa “abandonada” pese a los anuncios realizados por el Ayuntamiento.

Maderal ha recordado que en noviembre de 2025 se adjudicaron las obras de recalce y reparación parcial de la estructura metálica del puente y que “incluso se llegó a anunciar el inicio de los trabajos”. Sin embargo, denuncia que “a día de hoy no existe noticia alguna sobre el comienzo de las obras, ni se ha ofrecido ninguna explicación pública a los vecinos afectados”.

Desde 100x100 Unidos por Algeciras consideran que la cronología de los hechos “refleja una gestión marcada por la improvisación y la falta de compromiso”. El portavoz ha enumerado los principales hitos de este proceso: “El 20 de marzo de 2025 el puente quedó cerrado al tránsito; a principios de junio se instaló una pasarela provisional de madera que, además, no era apta para personas con movilidad reducida; el 17 de octubre esa pasarela fue retirada ante la previsión de fuertes lluvias y, finalmente, el 11 de noviembre se adjudicaron las obras, anunciándose su inicio por parte del gobierno actual”.

“Meses después, las obras siguen sin comenzar”, ha subrayado Maderal, quien insiste en que la situación resulta “insostenible” para los 200 vecinos de la zona.

La formación reclama al gobierno municipal que “actúe de manera inmediata, dé explicaciones y ponga en marcha unas obras que son urgentes y necesarias para garantizar la seguridad y la movilidad”. En este sentido, Maderal ha señalado que “esperamos que estas reflexiones, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, sirvan para que el gobierno deje de anunciar y empiece a actuar”.

Finalmente, Maderal ha insistido en que “Algeciras no puede permitirse más abandono ni más retrasos” y ha vuelto a recalcar que “escuchar a los vecinos es fundamental para poder proponer soluciones reales”. “La ciudad necesita hechos, no promesas”, ha concluido.