Algeciras desbloquea por fin las obras del puente del río Pícaro tras ocho meses con 200 vecinos incomunicados

El Ayuntamiento adjudica las obras de adecuación y mejora de la pasarela peatonal del río Pícaro por importe de más de 224.000 euros.

Ocho meses después del cierre del puente peatonal que unía las dos márgenes del cauce, el Ayuntamiento de Algeciras ha adjudicado finalmente el contrato denominado Actuaciones necesarias para evitar el colapso de la estructura peatonal existente sobre el río Pícaro. La intervención, dividida en tres lotes y con un presupuesto de 224.000 euros, supone el primer paso para recuperar la comunicación con la urbanización Los Camarotes de Getares, cuyos vecinos han permanecido incomunicados desde el pasado 20 de marzo.

La teniente de alcalde delegada de Urbanismo, Yéssica Rodríguez, y el delegado de Medio Ambiente, Javier Vázquez Hueso, han anunciado este martes que los trabajos se desarrollarán con fondos municipales y permitirán estabilizar y reforzar la estructura antes de acometer el plan de restauración del parque fluvial, adjudicado por Arcgisa —empresa pública de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar— por 1,2 millones de euros.

Tres contratos y una prioridad: la seguridad

El contrato municipal, que quedó desierto la primera vez, se divide en tres actuaciones complementarias.

El primer lote, centrado en las obras de recalce de la cimentación, ha sido adjudicado a Geotécnica del Sur por 103.116 euros (sin IVA) y un plazo de ejecución de un mes.

El segundo, que contempla la sustitución parcial de la estructura metálica de la pasarela, lo realizará Cerrajería Gómez Lozano por 118.900 euros y un plazo máximo de dos meses.

Por último, la coordinación de seguridad y salud correrá a cargo de la empresa Preventor, con un importe de 2.100 euros más IVA.

En palabras de los responsables municipales, “cumplimos con lo que se trasladó a los vecinos afectados. La seguridad de las personas es lo primero”. Rodríguez y Vázquez Hueso subrayan que el Ayuntamiento ha seguido todos los pasos previstos por la legislación “para garantizar el normal tránsito de personas por esa zona, una vez que la pasarela quede plenamente asegurada”.

Una pasarela herida por las lluvias y los años

La estructura, con más de 25 años de servicio y un mantenimiento escaso, sufrió graves daños durante las lluvias torrenciales del pasado invierno. En apenas una semana, el terreno bajo sus apoyos se desplazó tres centímetros, lo que obligó a cerrar de inmediato el paso y los senderos adyacentes.

Desde entonces, unas 200 familias de Los Camarotes de Getares quedaron prácticamente aisladas, con una única salida por carretera y sin posibilidad de caminar con seguridad. La pasarela era su única conexión directa con la calle Orión y el parque fluvial del Pícaro, hoy también cerrado al público.

En junio, el Ayuntamiento instaló una pasarela provisional de madera en la antigua vía pecuaria Colada de la Torre, aunque la solución resultó limitada: el paso era estrecho, con escalones y sin accesibilidad para personas con movilidad reducida. En octubre, el Consistorio decidió retirar la estructura temporal ante el riesgo de que no resistiera las avenidas de agua del otoño.

Trabajos en la pasarela provisional del río Pícaro, el pasado verano. / Vanessa Pérez

Reforzar los cimientos y reconstruir el tramo dañado

El proyecto adjudicado ahora contempla una intervención integral de refuerzo y sustitución.

Se instalarán micropilotes en las zapatas para consolidar la cimentación y se reemplazará el tramo metálico de 16 metros que conecta con la calle Orión, el más afectado por la erosión del terreno. La nueva estructura será fabricada en taller y ensamblada in situ, con el objetivo de mejorar su durabilidad y garantizar la seguridad a largo plazo.

Además, se restablecerá la conducción de agua potable que discurre por la pasarela y abastece a la urbanización, y se repondrán los senderos y elementos de mobiliario urbano retirados durante los trabajos.

Una actuación previa al gran parque fluvial

Estas obras son la antesala de una actuación mayor: la restauración ambiental y paisajística del parque fluvial del Pícaro, un proyecto impulsado por Arcgisa y financiado a través de un convenio de la Mancomunidad con el Ministerio de Hacienda.

Según el Ayuntamiento, el objetivo es devolver al entorno su valor ecológico y su función como espacio público, una vez completada la estabilización estructural del puente.

“Con esta adjudicación —concluyen los responsables municipales— damos un paso decisivo para recuperar la normalidad en el entorno del Pícaro y mejorar la seguridad y la calidad de vida de los vecinos”.