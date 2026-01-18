El Campo de Gibraltar se libra de la borrasca Harry al inicio de esta semana, pero las lluvias regresan el miércoles

El Campo de Gibraltar afronta el arranque de la semana al margen del episodio de inestabilidad que afectará con fuerza al Mediterráneo occidental. El paso de una DANA hacia el Mediterráneo, junto con la formación de la borrasca Harry al norte de Argelia, dejará un temporal importante en el nordeste peninsular y en Baleares, mientras que un frente atlántico llevará lluvias a Galicia y al Cantábrico. Sin embargo, la comarca quedará al margen de este escenario al menos hasta el martes.

La semana comenzará con tiempo estable y seco. Este lunes 19 se espera una jornada completamente despejada, sin probabilidad de lluvias, con temperaturas frías a primera hora —en torno a los 7 grados— y máximas que alcanzarán los 15. El viento soplará del norte, moderado por la mañana, perdiendo intensidad por la tarde, lo que permitirá un ambiente agradable al sol durante las horas centrales del día.

El martes 20 continuará la estabilidad durante buena parte de la jornada, con predominio del sol y algunas nubes altas. No obstante, a partir de la tarde aumentará la nubosidad y crecerá la probabilidad de chubascos débiles, señalando el cambio de tendencia. Las temperaturas se mantendrán similares y el viento rolará a poniente.

Será a partir del miércoles 21 cuando el frente atlántico alcance de lleno al Campo de Gibraltar. Ese día el cielo permanecerá cubierto y la probabilidad de lluvia será elevada, con chubascos moderados y viento del suroeste, dando paso a un ambiente más desapacible. La inestabilidad se mantendrá el jueves y viernes, con jornadas muy nubosas y precipitaciones prácticamente aseguradas, además de viento de poniente.

El fin de semana seguirá marcado por la lluvia y un ligero descenso de las temperaturas, consolidando un escenario claramente invernal y húmedo en la comarca tras un inicio de semana tranquilo.