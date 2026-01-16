La sede del Ayuntamiento de Algeciras en la calle Ancha encara por fin su lavado de cara tras 805 días tras las vallas

Después de más de dos años escoltado por vallas amarillas que ya formaban parte del paisaje urbano, el antiguo edificio del Banco de España en Algeciras comienza, por fin, a ver la luz al final del andamio. La Mesa de Contratación del Ayuntamiento, reunida este viernes 16 de enero, ha propuesto a la empresa Construcciones Uxcar 97 SL para ejecutar el proyecto de rehabilitación de la fachada del inmueble municipal situado en la calle Regino Martínez, conocida popularmente como la calle Ancha.

La actuación contempla la rehabilitación integral de la fachada principal y la sustitución de la carpintería exterior de madera, en el marco del proyecto técnico denominado Mejoras de fachada del edificio municipal en la calle Regino Martínez. El objetivo no es solo estético —aunque la imagen urbana lo agradecerá—, sino también funcional: mejorar la eficiencia energética de un edificio cuyas carpinterías carecen de doble acristalamiento o rotura de puente térmico, algo comprensible en una construcción que vio la luz en 1904.

Todo ello se llevará a cabo respetando escrupulosamente la composición original de la fachada, protegida con grado 3 en el Catálogo del PGOU, lo que obliga a conservar íntegramente su aspecto exterior y su emblemática escalera principal. Tradición y modernización, esta vez, irán de la mano.

La empresa propuesta ha presentado una oferta económica de 127.670,04 euros, con un plazo de ejecución de cinco meses desde la firma del contrato. La intervención será posible gracias a la colaboración de la Diputación de Cádiz, que financia la actuación a través del Plan Cádiz Marcha 2025.

La teniente de alcalde delegada de Urbanismo, Yessica Rodríguez, ha subrayado que esta intervención permitirá resolver las deficiencias de un inmueble histórico que recibe a diario a cientos de personas para realizar trámites relacionados con el empadronamiento, la atención ciudadana, la seguridad o los servicios destinados a las personas mayores.

La noticia llega con cierto aroma a final de etapa. La fachada fue vallada el 3 de noviembre de 2023, lo que significa que el Ayuntamiento ha tardado 805 días en sacar adelante la licitación. Tiempo suficiente para que las vallas resistieran temporales, procesiones, carnavales y obras ajenas, hasta integrarse en el imaginario colectivo como una instalación artística involuntaria. Ahora, todo apunta a que desaparecerán antes de que alguien proponga incluirlas en el catálogo patrimonial.

Con esta actuación, el antiguo Banco de España inicia una nueva vida, menos apuntalada y más acorde con la importancia simbólica y funcional que sigue teniendo para la ciudad.