Las lluvias agravan las grietas de un edificio del centro de Algeciras y disparan el temor a nuevos desprendimientos

Las profundas grietas que recorren la fachada del edificio, en la esquina de las calles Santísimo y Muñoz Cobos, se han agravado tras las últimas lluvias.

Las enormes grietas que surcan la fachada de un bloque de viviendas del centro de Algeciras han encendido todas las alarmas entre vecinos y transeúntes. El edificio, situado en la esquina entre la calle del Santísimo y la calle Muñoz Cobos, junto a la parroquia de La Palma, muestra un visible deterioro que se ha agravado en los últimos días a raíz de las intensas lluvias.

Las fisuras, cada vez más profundas y extensas, recorren buena parte del frente del inmueble y hacen temer posibles desprendimientos de cascotes sobre la vía pública, en una zona de paso constante de peatones. La preocupación ha sido tal que varios viandantes, alarmados por el estado de la fachada, han avisado a la Policía Local de Algeciras para alertar del riesgo.

Detalle de una de las fisuras de gran tamaño que amenaza con desprendimientos de cascotes en una zona muy transitada junto a la parroquia de La Palma. / E.S.

El temor no es infundado. La imagen de la fachada recuerda a otros episodios recientes que han puesto el foco sobre el estado del parque inmobiliario del casco urbano. El pasado 18 de noviembre, un balcón de un sexto piso se desplomó de forma repentina en la Plaza de la Mujer, frente al ambulatorio de Algeciras Centro. A pesar de la espectacularidad del suceso y de la caída de materiales a plena vía pública, no hubo heridos, un hecho que los testigos calificaron entonces de “milagro”, ya que los cascotes cayeron junto a una administración de loterías muy concurrida.

Estos episodios han vuelto a reavivar el debate sobre la conservación de los edificios y el control urbanístico en la ciudad. El pasado mes de julio, Izquierda Unida ya expresó su preocupación por lo que calificó como la “dejadez del equipo de gobierno en materia de disciplina urbanística”, tras salir a la luz el descontrol existente en el servicio de inspección urbanística municipal, donde solo había un inspector adscrito y sin cumplir los requisitos necesarios, tal y como avanzó Europa Sur.

Desde IU se vinculó esta situación con el deterioro de inmuebles y solares en distintos puntos de Algeciras, denunciando la falta de seguimiento y de exigencia del deber de mantenimiento a los propietarios. Una realidad que, a la vista de las grietas que hoy amenazan una fachada en pleno centro, vuelve a situar la seguridad urbana en el centro de la preocupación ciudadana.