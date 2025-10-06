Las voces del Campo de Gibraltar que triunfan en Instagram

El Campo de Gibraltar se ha convertido en una auténtica cantera de talento digital. Aventureros, bailarinas, divulgadores y amantes del lifestyle llenan las redes con acento gaditano y miles de seguidores que no se pierden ni una de sus publicaciones.

A la cabeza del ranking se encuentra Domaris Pany (@hippie.domaris), natural de La Línea, con 330.000 seguidores. Su perfil es una ventana al mar: viajes, buceo y aventuras que reflejan su espíritu libre y explorador. Además, hace poco participó en el programa Juego de Pelotas, un concurso de Antena 3.

Le sigue Andrea Rodríguez (@andreardriguezc), de Los Barrios, con 104.000 seguidores. Su cuenta, cargada de estilo y frescura, es un referente del contenido lifestyle en la comarca.

El tercer puesto lo ocupa Santi Sabariego (@antropizarte), también linense, que ha logrado reunir a 66.800 seguidores apasionados por la historia, el arte y la geografía. Su divulgación cultural con tono cercano y visual ha convertido su perfil en una clase magistral continua.

Desde Algeciras brilla Nai Auzmendi (@nai.aa), con 31.600 seguidores. Fundadora de Workout Algeciras, sus vídeos de baile y su energía sobre el escenario la llevaron incluso a conquistar la atención de Jennifer Lopez.

Con 18.700 seguidores, Lucía Torres (@lapequepelirrojaaa) demuestra que el talento se hereda. Tras perder su cuenta anterior con más de 175.000 seguidores, esta pequeña influencer algecireña ha vuelto a conectar con su público en tiempo récord.

La creatividad también tiene nombre propio con Sara, conocida como Lion Baby (@muellinax). La algecireña, social media manager, suma 17.700 seguidores con un contenido lleno de humor y esencia andaluza.

Otra voz local que no pasa desapercibida es Brillilu (@brillilu), con 11.000 seguidores. “De Algeciras a Estambul”, su perfil recoge planes, viajes y momentos cotidianos con un toque inspirador.

Por último, Paola (@lapaomg) mantiene una comunidad de 7.429 seguidores con su blog personal, donde comparte contenido lifestyle que conecta por su naturalidad y cercanía.

Ocho nombres, ocho formas distintas de contar la vida desde el sur. Todos ellos con un punto en común: la pasión por crear y mostrar al mundo el talento del Campo de Gibraltar.