Las voces del Campo de Gibraltar que triunfan en Instagram
Desde La Línea hasta Los Barrios, estos creadores de contenido conquistan las redes con su estilo, creatividad y esencia gaditana
Cuatro rincones para conseguir las mejores fotos en el Campo de Gibraltar
El Campo de Gibraltar se ha convertido en una auténtica cantera de talento digital. Aventureros, bailarinas, divulgadores y amantes del lifestyle llenan las redes con acento gaditano y miles de seguidores que no se pierden ni una de sus publicaciones.
A la cabeza del ranking se encuentra Domaris Pany (@hippie.domaris), natural de La Línea, con 330.000 seguidores. Su perfil es una ventana al mar: viajes, buceo y aventuras que reflejan su espíritu libre y explorador. Además, hace poco participó en el programa Juego de Pelotas, un concurso de Antena 3.
Le sigue Andrea Rodríguez (@andreardriguezc), de Los Barrios, con 104.000 seguidores. Su cuenta, cargada de estilo y frescura, es un referente del contenido lifestyle en la comarca.
El tercer puesto lo ocupa Santi Sabariego (@antropizarte), también linense, que ha logrado reunir a 66.800 seguidores apasionados por la historia, el arte y la geografía. Su divulgación cultural con tono cercano y visual ha convertido su perfil en una clase magistral continua.
Desde Algeciras brilla Nai Auzmendi (@nai.aa), con 31.600 seguidores. Fundadora de Workout Algeciras, sus vídeos de baile y su energía sobre el escenario la llevaron incluso a conquistar la atención de Jennifer Lopez.
Con 18.700 seguidores, Lucía Torres (@lapequepelirrojaaa) demuestra que el talento se hereda. Tras perder su cuenta anterior con más de 175.000 seguidores, esta pequeña influencer algecireña ha vuelto a conectar con su público en tiempo récord.
La creatividad también tiene nombre propio con Sara, conocida como Lion Baby (@muellinax). La algecireña, social media manager, suma 17.700 seguidores con un contenido lleno de humor y esencia andaluza.
Otra voz local que no pasa desapercibida es Brillilu (@brillilu), con 11.000 seguidores. “De Algeciras a Estambul”, su perfil recoge planes, viajes y momentos cotidianos con un toque inspirador.
Por último, Paola (@lapaomg) mantiene una comunidad de 7.429 seguidores con su blog personal, donde comparte contenido lifestyle que conecta por su naturalidad y cercanía.
Ocho nombres, ocho formas distintas de contar la vida desde el sur. Todos ellos con un punto en común: la pasión por crear y mostrar al mundo el talento del Campo de Gibraltar.
