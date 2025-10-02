Cuatro rincones para conseguir las mejores fotos en el Campo de Gibraltar

El Campo de Gibraltar es un lugar privilegiado donde confluyen mar, montaña y patrimonio histórico. Más allá de sus playas y parques naturales, la comarca esconde rincones perfectos para inmortalizar en una fotografía. Desde balcones con vistas espectaculares hasta dunas milenarias, aquí te proponemos cuatro paradas imprescindibles para llenar tu galería de imágenes únicas.

En Castellar de la Frontera, el Balcón de los Enamorados regala una de las panorámicas más románticas de la comarca. Situado en pleno recinto amurallado, ofrece una postal que mezcla la silueta del castillo medieval con un horizonte de verdes sierras y cielos despejados.

Balcón de los enamorados de Castellar.

Si lo que se busca es una instantánea junto al mar, el Paseo de Palmones (Los Barrios) es el lugar idóneo. Sus vistas al río y la playa, junto al ambiente marinero del pequeño núcleo costero, crean un escenario donde tradición y calma se funden en una imagen de postal.

El río Palmones. / D.F.

En Tarifa, la majestuosa Duna de Punta Paloma se levanta como un monumento natural de arena que mira al océano Atlántico. Desde allí la visión infinita del mar y la playa a sus pies crea la estampa perfecta para fotografiar.

Duna de Punta Paloma, Tarifa. / E.S.

Finalmente, el Parque del Centenario en Algeciras se convierte en otro punto clave para sacar la cámara. Situado junto al puerto, ofrece senderos y miradores desde los que contemplar la Bahía de Algeciras y, en los días claros, incluso la silueta de África al otro lado del Estrecho.

Parque del Centenario, Algeciras. / Erasmo Fenoy

Estos cuatro rincones son solo una muestra de la riqueza paisajística y cultural del Campo de Gibraltar, un destino que invita no solo a descubrirlo con los ojos, sino también a capturarlo con la cámara.