Cinco linenses saltan al prime time en Juego de Pelotas

La Línea tendrá esta noche representación en el estreno de Juego de Pelotas, la adaptación española del formato internacional The Quiz with Balls, que Antena 3 emite tras El Hormiguero. El concurso, presentado por Juanra Bonet, llega con un ingrediente doble: preguntas de alto nivel y una pelota gigante que puede enviar a los concursantes directos al agua.

Entre los protagonistas estará el equipo linense de Las Pavanas, nombre inspirado en la forma en que se conoce a las gaviotas en el Campo de Gibraltar. “De la fiesta de la juventud a la atalaya de la madurez”, resumió con ironía Bonet al presentar a los grupos participantes, entre ellos también Besaneros.

Los cinco amigos linenses compartirán pantalla mostrando su unión y sus raíces. La portavoz del grupo, Domaris, aportó además una nota internacional: de madre austriaca, sorprendió a todos al desenvolverse con soltura en esa lengua familiar. El propio Bonet bromeó al escucharla: “Qué cerrado es el andaluz de La Línea”.

La cita será a partir de las 22:50, cuando el público podrá descubrir hasta dónde llega el conocimiento y la resistencia de este equipo de la ciudad fronteriza. Con su participación, La Línea suma visibilidad en un formato televisivo que mezcla ingenio, humor y espectáculo.