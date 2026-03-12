Tarifa acoge la presentación de “Las cosas que callé”, un libro que rompe el silencio sobre la violencia de género

La Tarifa acogerá este viernes 13 de marzo la presentación del libro Las cosas que calle, una obra que aborda la violencia de género desde el testimonio personal y la reflexión.

El acto tendrá lugar a partir de las 17:30 horas en la Biblioteca Municipal Mercedes Gaibrois, donde la autora Sonia Guerrero Fernandez compartirá con los asistentes las claves de un libro que pretende dar voz a muchas historias silenciadas.

Un relato de valentía, dignidad y esperanza

Durante la presentación, la escritora explicará el origen y el significado de esta obra, que se presenta como un testimonio sobre la violencia de género, pero también como un mensaje de superación.

Según la propia autora, el libro nace con la intención de poner palabras a situaciones que muchas mujeres han tenido que vivir en silencio. A través de sus páginas, la obra reflexiona sobre el dolor, pero también sobre la capacidad de reconstruirse y empezar de nuevo.

El relato busca conectar con lectores que hayan pasado por experiencias similares, ofreciendo un mensaje de valentía, dignidad y esperanza.

Un encuentro literario abierto al público

La presentación se plantea como un encuentro cercano entre la autora y el público, donde además de hablar sobre el proceso de escritura, se abrirá un espacio para el diálogo y la reflexión.

La actividad contará con entrada libre hasta completar aforo, una oportunidad para acercarse a la literatura comprometida y participar en una conversación necesaria sobre la violencia de género y la importancia de romper el silencio.