La 'Tagarniná Popular 2025' de Los Barrios ya tiene fecha. El mejor guiso de tagarninas te espera

El próximo sábado 1 de marzo, Los Barrios se vestirá de fiesta y sabor con la llegada de la XXXIII edición de la "Tagarniná Popular", un evento gastronómico y festivo que marca el inicio del Carnaval barreño. Organizada con esmero por la Peña ‘La Tagarnina’ en colaboración con el Ayuntamiento, esta celebración se ha convertido en un verdadero clásico, atrayendo tanto a residentes como a visitantes deseosos de disfrutar de esta rica tradición en la que disfrutar de comida y carnavales con la gente querida.

La explanada del polideportivo San Rafael será el epicentro de esta festividad, donde se servirá el célebre potaje de tagarninas. Este plato típico, preparado con 600 kilos de la verdura silvestre recolectada cuidadosamente en la comarca, es el deleite culinario por excelencia de la jornada. La dedicación y el cuidado en su elaboración aseguran un sabor auténtico que refleja la esencia gastronómica de Los Barrios.

Además del placer gastronómico, la "Tagarniná Popular" estará inmersa en una atmósfera carnavalesca. Diversas agrupaciones pondrán en escena su talento, añadiendo un toque de alegría y color característico de estas fechas. Los vecinos y visitantes podrán disfrutar de un día lleno de risas y diversión en un ambiente que celebra la cultura y las tradiciones locales.

La preparación de este evento no sería posible sin la dedicación y colaboración de múltiples áreas municipales. La delegada de Ferias y Fiestas, May Gallego, junto con el presidente de la Peña ‘La Tagarnina’, Nicolás Ceballos, han trabajado incansablemente para asegurar que cada detalle esté perfectamente coordinado. La participación de delegaciones como Festejos, Obras y Servicios, Alumbrado, Limpieza, Seguridad Ciudadana y Protección Civil garantiza no solo el éxito, sino también la seguridad y el bienestar de todos los asistentes.

En los próximos días se revelará la programación completa de esta celebración tan esperada, prometiendo una experiencia única para los amantes del Carnaval y la gastronomía andaluza. La "Tagarniná Popular" de Los Barrios es mucho más que un evento; es una oportunidad para conectar con las raíces culturales del Campo de Gibraltar mientras se disfruta de una jornada en la que las tradiciones locales son las protagonistas.