Surban desata la “polémica” con su nueva McSurban: un homenaje artesanal al Big Mac

Para quienes, tras la Champion Burger, se han quedado con antojo de hamburguesa —o, simplemente, echan de menos lo auténtico—, Surban en Algeciras vuelve a la carga con una propuesta que no dejará indiferente a nadie. El restaurante algecireño ha presentado la McSurban, su versión artesanal de uno de los iconos más reconocidos del fast food mundial: el Big Mac de McDonald’s.

Con el humor y la personalidad que caracterizan a la marca, Surban ha compartido un vídeo en Instagram en el que, con mucho arte y un toque de ironía, lanzan una declaración de intenciones: “Ahora todas las hamburguesas llevan pan rosa, cinco salsas, dos pisos de show y una bengala encima. Y oye, cada uno con lo suyo… Pero nosotros creemos en las hamburguesas artesanas y sin más show que el sabor.”

Así nace la McSurban, una hamburguesa que —en palabras del propio equipo— no pretende reinventar la rueda, sino “volver a lo bueno de siempre”. La receta es tan simple como honesta y la presentan tal que así en sus redes:

Carne buena

Pan bueno

Lechuga buena

Queso bueno

Salsa brutal

Y ya está.

“Nos inspiramos en el rey de las hamburguesas, el McDonald’s, y en su joya más mítica: el Big Mac. Pero le metimos alma Surban: producto de calidad, sabor auténtico, sin tonterías”, explican desde la marca en su publicación.

Con esta nueva creación, Surban vuelve a poner sobre la mesa el debate que divide a los amantes del burger: ¿eres del team hamburguesa simple y bien hecha o de los que prefieren el espectáculo como las creaciones de la Champion Burger con todo encima?

Sea cual sea la respuesta, una cosa está clara: la McSurban no busca fuegos artificiales. Solo autenticidad, sabor y ese toque artesanal que ha convertido a Surban en un referente para los que entienden la hamburguesa como algo más que una moda.

Disponible ya en Surban, para quienes creen que lo clásico nunca pasa de moda.