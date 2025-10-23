Surban desata la “polémica” con su nueva McSurban: un homenaje artesanal al Big Mac
El local algecireño lanza una propuesta que reivindica la esencia de lo clásico frente a la moda de las hamburguesas “con bengala”: sabor, autenticidad y cero artificios
Surban: sabor del sur con alma canalla en el corazón de Algeciras
Para quienes, tras la Champion Burger, se han quedado con antojo de hamburguesa —o, simplemente, echan de menos lo auténtico—, Surban en Algeciras vuelve a la carga con una propuesta que no dejará indiferente a nadie. El restaurante algecireño ha presentado la McSurban, su versión artesanal de uno de los iconos más reconocidos del fast food mundial: el Big Mac de McDonald’s.
Con el humor y la personalidad que caracterizan a la marca, Surban ha compartido un vídeo en Instagram en el que, con mucho arte y un toque de ironía, lanzan una declaración de intenciones: “Ahora todas las hamburguesas llevan pan rosa, cinco salsas, dos pisos de show y una bengala encima. Y oye, cada uno con lo suyo… Pero nosotros creemos en las hamburguesas artesanas y sin más show que el sabor.”
Así nace la McSurban, una hamburguesa que —en palabras del propio equipo— no pretende reinventar la rueda, sino “volver a lo bueno de siempre”. La receta es tan simple como honesta y la presentan tal que así en sus redes:
- Carne buena
- Pan bueno
- Lechuga buena
- Queso bueno
- Salsa brutal
- Y ya está.
“Nos inspiramos en el rey de las hamburguesas, el McDonald’s, y en su joya más mítica: el Big Mac. Pero le metimos alma Surban: producto de calidad, sabor auténtico, sin tonterías”, explican desde la marca en su publicación.
Con esta nueva creación, Surban vuelve a poner sobre la mesa el debate que divide a los amantes del burger: ¿eres del team hamburguesa simple y bien hecha o de los que prefieren el espectáculo como las creaciones de la Champion Burger con todo encima?
Sea cual sea la respuesta, una cosa está clara: la McSurban no busca fuegos artificiales. Solo autenticidad, sabor y ese toque artesanal que ha convertido a Surban en un referente para los que entienden la hamburguesa como algo más que una moda.
Disponible ya en Surban, para quienes creen que lo clásico nunca pasa de moda.
