De sobra es conocida la importancia del Campo de Gibraltar en el desarrollo de algunos episodios históricos determinantes. Esto se debe, principalmente, a su ubicación estratégica. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad de Algeciras se convirtió en un punto estratégico clave y un centro de espionaje para ambos bandos, sirviendo como base para operaciones italianas de sabotaje contra Gibraltar, a pesar de la posición neutral de España.

Uno de los lugares que hoy día existen y que fue determinante en este conflicto es el hotel Reina Cristina, ya que, diplomáticos, periodistas y espías de misión en la zona se daban encuentro en él. De hecho, es famosa su habitación 246, conocida como la 'Habitación de los espías'.

El Hotel Reina Crsitina de Algeciras fue levantado a principios del siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, agentes de inteligencia británicos utilizaron este hotelcomo base de operaciones encubiertas y lugar de reunión para intercambios de información.

Cuenta de ello da la actual suite Maria Cristina bautizada como "la habitación de los espías", que por su gran ventanal parecía ser la preferida de estos artistas del camuflaje. En este hotel llevaron a cabo planes de fuga y se revelaron fotografías entre otras historias maniobras.

