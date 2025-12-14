Este enclave de ensueño acogió consejos de guerra determinantes en el Medievo y está en el Campo de Gibraltar

La provincia de Cádiz en su conjunto colecciona estampa de lugares que parecen de auténtica película. Las playas paradisíacas, sierras y bosques que parecen no tener fin, campos de cultivos que dibujan bellos mosaicos, cascadas que parecen nacer de la nada y un largo etcétera. Muchos de esas imágenes de postal se encuentran en el Campo de Gibraltar. Algunas de ellas han sido escenario de momentos relevantes en la historia. Uno de ellos se halla en Algeciras.

Esta ciudad, la más importante de la comarca ha sido testigo de muchos episodios históricos dada su situación geográfica al sur de Europa, separada del continente africano por el Estrecho de Gibraltar. En uno de los cabos algecireños se encuentra la punta Carnero. En este lugar, el rey Juan I de Portugal sostuvo un consejo de guerra en Punta Carnero, para planear el ataque de la batalla de Ceuta (1415).

Dicha batalla se desarrolló en poco tiempo, ya que los cuarenta y cinco mil hombres que viajaron en doscientos buques portugueses sorprendieron y pillaron desprevenidos a los defensores de Ceuta. El ataque que se inició en la mañana del 21 de agosto de 1415 terminó con la captura de la ciudad por la noche. El príncipe Enrique se distinguió en la batalla, siendo herido durante la conquista de la ciudad, que se conocía como la «Llave del Mediterráneo».

Punta Carnero, lugar de concentración de los guerreros, es un cabo de la costa, formado por el extremo oriental del cerro de la Horca, que se introduce en el mar. Llama la atención su fuerte pendiente y los 200 metros de cota marítima.

En su parte más saliente existe un faro que contribuye a la iluminación de la entrada a la bahía de Algeciras y al paso del Estrecho de Gibraltar. Supone el límite occidental de la bahía. En su extremo, muy cercana al faro, dominando el cerro, se encuentra otro elemento con un curioso nombre: la isla Cabrita. La imagen de postal la completa una barrera de arrecifes que cubre el frontón saliente del cerro. A partir de esta punta hacia el norte comienza la ensenada de Getares. También posee una flora muy peculiar.

Recientemente, Punta Carnero ha sido captado por el objetivo de Algedrone, quien ha difundido unas imágenes increíbles del lugar. En el vídeo refleja la majestuosidad de un enclave determinante en la historia, el encanto y la magia que envuelve a los hogares que se asoman al mar.