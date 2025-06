Viaja a los años 70 desde San Roque: disfruta de este tributo a 'The Beatles' como si no hubiera pasado el tiempo

El próximo sábado 14 de junio, el Admiral Arena del Casino Admiral San Roque abrirá sus puertas para ofrecer una velada muy especial: The Beatles Tribute Show. Será una noche dedicada a revivir los grandes éxitos de una de las bandas más icónicas del siglo XX, cuyas canciones han trascendido generaciones y siguen emocionando a millones de personas en todo el mundo.

El evento comenzará a las 20:00, momento en el que los asistentes podrán disfrutar de una experiencia gastronómica excepcional, gracias a un menú exclusivo preparado por Privilege Chefs. Este será el preámbulo perfecto para lo que se avecina: un concierto lleno de energía y emoción, que comenzará alrededor de las 22:00.

Durante la noche, el Admiral Arena se transformará en un auténtico homenaje a los cuatro genios de Liverpool. Los asistentes tendrán la oportunidad de viajar en el tiempo a través de los acordes de temas inolvidables como Hey Jude, Let It Be, Yesterday o Come Together, entre muchos otros. Será un espectáculo pensado para los fans de todas las edades, en el que la música y la nostalgia se darán la mano para crear recuerdos imborrables.

Puedes adquirir tus entradas pinchando aquí, eligiendo entre solo asistir al espectáculo o adquirir la experiencia completa: concierto y cena. El menú incluye un aperitivo, ensalada, secreto de cerdo como plato principal y tiramisú de postre, además de una bodega exquisita para acompañar tan suculenta cena.

El Casino Admiral San Roque, ubicado en el kilómetro 124 de la Carretera Nacional 340 Cádiz - Málaga, será el escenario perfecto para esta celebración, ofreciendo un ambiente elegante y acogedor. No te pierdas esta oportunidad única de rendir tributo a The Beatles en una noche que promete ser mágica. Anímate a cantar, bailar y emocionarte con las canciones que han marcado la historia de la música.