San Roque ya se prepara para la Navidad con dos grandes zambombas flamencas

San Roque se prepara para vivir una Navidad con sabor andaluz y compás flamenco. Dentro del programa “San Roque, Ciudad de la Navidad”, el Ayuntamiento ha anunciado dos grandes zambombas que llenarán de música y ambiente festivo las plazas del casco histórico.

El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, junto a la teniente de alcalde de Cultura, Ana Ruiz, ha presentado las dos citas, que tendrán lugar el viernes 12 de diciembre en la plaza Pintor Alonso Cano de Olivillos y el viernes 19 en la plaza de la Iglesia.

La primera cita será el día 12 a partir de las 20:00, cuando la plaza Pintor Alonso Cano se convertirá en escenario de una noche flamenca protagonizada por Mara Rey y José Montoya Carpio “El Berenjeno”.

Mara Rey, cantaora y bailaora madrileña nacida en 1979, comenzó su trayectoria artística en México, donde actuó en teatros como Bellas Artes o Coba Rubia, acompañada siempre por su padre Tony Rey y su hermano, el guitarrista Antonio Rey. Por su parte, “El Berenjeno”, nacido en Jerez de la Frontera en 1994, pertenece a la reconocida saga flamenca de los Carpio y es hoy profesor de la Fundación Alalá. Entre sus reconocimientos destaca el primer premio del Concurso Talento Flamenco de Cante “Naranjito de Triana”, organizado por la Fundación Cristina Heeren.

La segunda zambomba se celebrará el viernes 19 a partir de las 19:30 en la plaza de la Iglesia, con un cartel de lujo formado por Toma Castaña, Se Dan Clases de Zambomba y Las Rodes.

El grupo Toma Castaña, fundado en 1999 por el guitarrista gaditano Joaquín Linera “Niño de La Leo”, combina el flamenco más tradicional con ritmos populares y otros géneros, creando un espectáculo lleno de energía. Se Dan Clases de Zambomba aportará su toque humorístico y desenfadado, con una actuación “cómica, amena y muy divertida”, donde la improvisación y la complicidad entre los músicos garantizan una velada inolvidable. El dúo Las Rodes, integrado por las hermanas cordobesas Amara y Coral Rodes, pondrá el broche final con su personal interpretación de los villancicos flamencos más populares.