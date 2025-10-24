'Así Canta Jerez en Navidad' vuelve a La Línea con un segundo pase tras agotar entradas

La gran acogida del público ha llevado a la agrupación 'Así Canta Jerez en Navidad' a confirmar un segundo pase de su espectáculo dentro del ciclo de conciertos En La Línea Música. La nueva función se celebrará el próximo 6 de diciembre a las 21:30 en el Palacio de Congresos de La Línea de la Concepción.

Reconocidos por crítica y público en todo el país, los artistas jerezanos regresan con su propuesta Ya Llegó la Fiesta, un montaje que rinde homenaje a las raíces flamencas de la Navidad andaluza con una mirada actual. La cita promete una experiencia vibrante que une la emoción de los villancicos tradicionales con la energía de una puesta en escena moderna y cuidada.

Bajo la dirección del músico Luis de Perikín, el espectáculo reúne a más de veinte jóvenes talentos de Jerez de la Frontera. Todos ellos han crecido inmersos en la tradición de la zambomba, una celebración popular profundamente arraigada en la cultura flamenca. Sobre el escenario, interpretarán un repertorio que combina villancicos populares, composiciones propias y adaptaciones de cantes tradicionales, en una velada que aspira a capturar la esencia más pura y festiva de la Navidad jerezana.